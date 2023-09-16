友誼賽後 恆春豎孤棚場地將拆除

恆春豎孤棚場地將在十月一日友誼賽後拆除，每年重組裝或重回商展場都是選項。 （記者蔡宗憲攝）

2023/09/16 05:30

設施緊鄰古城牆須遷移 公所擬兩選項維持百年民俗活動

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕十月一日恆春豎孤棚友誼賽，是首次中秋期間在白天舉辦，也是這座大型孤棚最後一次舉辦，宜蘭搶孤隊確定南下共襄盛舉，因「文資法」規定十月中豎孤棚陸續拆除後，恆春鎮公所將尋覓新場地，每年在東門外縮小規模重組裝或重回商展場舉辦都是選項，目的是維持這項百年民俗傳統活動。

將縮小規模重組裝或回商展場地搭建

被列入台灣宗教百景之一，有百年歷史的恆春中元豎孤棚民俗活動，二○○三年開始，在交通因素及場地考量下，遷移至東門城外辦理，二○○七年為推廣恆春搶孤名氣，擴大規模增至三十六根至今，前年開始，因設施緊鄰古城牆，文資局以違反文資法下令遷移。

前行政院長蘇貞昌去年到恆春視察「恆春古城保存活化專案計畫」，文化部同意補助會場設施遷移費，但恆春私有土地寸土寸金，且少有大型公有土地，為了符合在城牆周邊舉辦的古禮，鎮公所苦覓新址無著落，只能允諾今年活動結束先拆遷，因颱風警報取消豎孤棚，再展延至友誼賽後處理。

最後一次舉辦 宜蘭2隊共襄盛舉

因應搬遷前舉辦的友誼賽，恆春鎮公所也與早年主辦單位恆春福德宮合作，管委會主委吳澄豪日前擲筊請示，擇定十月一日搭配土地公中秋聖誕系列活動，預計只邀請十支隊伍參與，宜蘭兩支搶孤隊伍已受邀參加，也會爭取獎金豐富、比賽精彩度，讓鎮民對這座十六年歷史的孤棚留下難忘回憶。

公所表示，為提高隊伍競爭性，近年參賽隊伍不到設置的三十二支隊伍，未來重新搭建的孤棚規模勢必縮小，搭設的工程難度不高，短期間無法找到永久場地的話，可能會每年仿習俗在原地搭建，或在恆春福德宮前的商展場地搭建，友誼賽後會與拆遷工程一併討論後儘快定案。

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