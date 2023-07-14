屏縣二峰圳遊客多 違停、亂丟垃圾惹民怨

日本水利專家鳥居信平打造的二峰圳，左為主圳道，禁止進入，右為親水區域。（記者陳彥廷攝）

2023/07/14 05:30

還有人把石頭推落水圳 致底泥掀起影響水質

〔記者陳彥廷／屏東報導〕來義鄉的二峰圳去年歡慶百年生日，在南部大旱期間仍穩定供水，知名度大開，今年暑假解封後，更是吸引大批民眾朝聖，但人多亂象增，從停車、垃圾到借廁所都造成居民困擾，連石頭都被推進水圳，金曲獎得主阿爆聞訊也在臉書呼籲遊客尊重在地環境，不要擅自動石頭，以免發生危險。

附近的來義國小也常遭外車闖入

二峰圳是日本水利專家鳥居信平打造的伏流水設施，利用自然重力取林邊溪水，灌溉屏東平原並供給沿岸民生使用，屏縣府感謝二峰圳百年來持續造福屏東，去年盛大舉辦慶典，邀請總統蔡英文及鳥居信平的孫子鳥居徹到場見證百年樹人的水利設施。

當地居民說，二峰圳知名度大開，參觀遊客增加，亂象也跟著增多，違規停車擋住居民的出入動線，伴隨而來的還有亂丟垃圾及借廁所等問題，已經造成居民的困擾，鄰近的來義國小也時常遭外車闖入，影響校園環境。

金曲獎得主阿爆籲尊重在地環境

最近居民還發現，護岸堤上方的石塊竟被搬動掉落水中，溝渠底部泥沙遭掀起，清澈水質淪為泥水，該處只有一具抽水馬達，要是被石塊砸中，恐因馬達漏電造成傷害，沒有人能夠承擔。

金曲獎得主阿爆的舅舅是當地人，飽受亂象困擾，阿爆特別在臉書發聲提醒遊客，應互相提醒不要亂移動石頭，也是保護自己不被砸到受傷。

管理人力不足 公所籲民眾自制

鄉公所表示，該處假日才有管理員，雖然管理員一再勸導，仍不斷有民眾違規，有的隨意停車，有的是亂丟垃圾，甚至越過溢流堰爬進主河道，十分危險，附近告示牌幾乎都已放滿，希望遊客配合，附近消防隊旁有廣大的停車場，可供遊客停車，垃圾也請民眾自行帶走或丟入社區設置的大垃圾桶，共同維護清潔。

屏東縣政府水利處指出，初步了解掉落石頭處非屬二峰圳設施，但有安全疑慮，請民眾切勿任意改變地形，若擅入主圳道，不僅危險，也會嚴重影響下游取水權益。

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