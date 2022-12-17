救國團舊址 變身屏東數位青創中心

屏東數位青創中心昨晚啟動，展現屏縣數位發展潛力。（記者羅欣貞攝）

2022/12/17 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏東市救國團舊址轉型為「屏東數位青創中心」，昨天舉行啟動典禮，已有十六組青年團隊進駐。

準縣長、立委周春米說，縣府團隊打造青年數位發展基地，除能提高青年留鄉屏東意願，甚至能帶動外縣市、外國的自由工作者來此，擴展屏東新契機。

縣長潘孟安表示，透過數位工具翻轉生活樣貌，「屏東數位青創中心」是他任內最後一個成立的青創基地，也是屏東第一座培育數位人才的場域，主力推動數位科技平權及智識共享，期待激發年輕人創新能力，打造更有競爭力的屏東。

勞青處表示，已有十六組青年團隊，分別進駐青創育成空間、獨立辦公室及共同工作室，主題包含擴增實境應用、數位光影技術、智慧物聯、自媒體影音串流及數位媒體應用等，以五大數位主題，串連屏東的過去與未來。

廢校校園 改造成無障礙園區

另外，屏東縣府將已廢校的大明國小鳳明分班改造成為無障礙園區，由屏東縣脊髓損傷者協會經營，培養後天損傷的身障者學習各式技能進而就業，回到社會。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕說，協會成員為後天損傷居多，身障者易陷入自怨自艾，該協會先從培養損傷者基本的運動做起，如打籃球、羽球、射箭等，以了解自身的能力，進而能自理基本的食衣住行，如修理輪椅等，然後學習電腦設計、製作雞蛋糕攤車等謀生技能，希望能重新融入社會。

屏東無障礙培力園區昨天開幕，盼助身障者轉銜回歸社會，前左三為黃俞榕，左四為縣長潘孟安。（記者陳彥廷攝）

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