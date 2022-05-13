台一線枋山部分路段 速限50公里

2022/05/13 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣省道台一線枋山段，去年底陸續發生多起車禍意外，在發生一起重機騎士卡進賓士車內的死亡車禍後，屏縣警局交通隊等單位會勘，在周邊路段進行速限降低的規劃，最近有不少駕駛人「幸運」中獎，赫然發現部分路段速限從一般省道的七十公里降至五十公里，屏縣警局交通隊也提醒，該路段沒有固定測速桿，但會以移動式測速照相系統取締違規。

有移動式測速照相 取締超速

這起去年發生在台一線四五四‧九公里的嚴重事故，當時重機騎士不明原因與賓士發生嚴重撞擊，整輛車直接卡進賓士車內，重機騎士送醫搶救不治，後續交通隊、公路總局、枋山鄉公所等單位現地辦理會勘，鑑於該處路口有多家超商及一處休息站，除增設提醒降速告示標誌，速限也規劃七十降至五十公里，但今年二月十五日實施後，因為沒有固定測速桿，加上坊間的測速App也未更新，許多民眾仍以為是七十公里速限。

屏縣警局交通隊表示，現行台一線四五四公里處至四五六＋二五○公里處，因會勘後決議由速限七十調降為六十公里；而四五六＋二五○公里處至四五九＋二○○公里處則保持原本部落區速限六十公里；值得注意的，則是四五九＋二○○公里處往南則為速限五十公里。

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