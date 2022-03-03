民進黨屏縣長初選 民調引議論 莊瑞雄、周春米、鍾佳濱都有信心

立委周春米。（資料照，記者陳彥廷攝）

2022/03/03 05:30

莊︰勤跑基層讓鄉親有感 周︰自做民調 持續領先 鍾︰民調各吹各的調 無非吹哨壯膽

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕民進黨屏東縣長初選，昨天有民調傳出立委莊瑞雄支持度第一，對此，立委周春米表示，她的民調都是持續領先；立委鍾佳濱則認為，民調各吹各的調，無非是吹哨壯膽，對自己的選情有信心。

民進黨屏東縣長初選三名立委競爭激烈，近日傳出黨內民調莊瑞雄支持度領先，與周春米相差三個百分點，鍾佳濱排第三，這項消息也在網路和LINE群組中瘋傳，莊瑞雄的支持者相當振奮，但也引起支持周春米及鍾佳濱的民眾關切，紛紛打聽消息來源真偽，地方議論紛紛。

由於消息是從台北傳到屏東，地方上提出不少質疑，對於這份沒有註明出處的民調，有人懷疑是否網軍搞鬼，或是特定放出的消息，意圖影響關鍵少數的動向。

莊︰關注讓屏東更好更超越

被指民調領先的莊瑞雄認為，民調只是參考，如何用政策說服屏東鄉親，讓屏東更好更超越，才是他關注的，他強調，從擔任屏東立委開始，服務團隊一直勤跑基層跟鄉親面對面溝通、有感，才是獲鄉親支持關鍵。

周︰繼續爭取鄉親的認同

周春米表示，她的民調內部持續在調查，也都穩定領先，結果就與上個月年代電視台公布的結果相同，還剩下一個月的時間，她會繼續爭取鄉親的認同、爭取最後的勝利。

鍾︰放假消息的認知作戰

鍾佳濱指出，民調一人一把號，各吹各的調，先是周委員領先，又是莊委員領先，無非是吹哨壯膽。最近俄羅斯入侵烏克蘭，也是不斷放出假消息，企圖以認知作戰，解決師出無名、國民信心不足的問題，不過，事後來看並不太成功，滿多俄羅斯國民完全不相信。縣長黨內初選，對自己選情有信心。

立委鍾佳濱。（資料照，鍾佳濱辦公室提供）

立委莊瑞雄。（資料照，莊瑞雄辦公室提供）

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