蓮霧寒害未止 屏縣府將延長申報期限

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〔記者陳彥廷／屏東報導〕寒流一波接一波，昨天屏東沿海又下起雨，蓮霧寒害無法止損，屏縣府因應遲發性災損，將延長申報期，讓更多農友申請。
蓮霧寒害從元旦開始就未曾間斷，但農委會公告日期只到1月21日，目前農損金額達6500萬元，有的農民蓮霧寒害延遲發生，部分鄉鎮公所只針對「落果」才替農民申報，農民有苦說不出，希望能延長或是放寬標準。
農糧署表示，延續性的寒害，已通報縣政府可逕行認定延長，只要在災損通報單上註記即可。
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