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    首頁 > 屏東縣

    雨水下水道+抽水站啟用 屏東大潭社區揮別淹水惡夢

    2026/03/19 22:59 記者陳彥廷／屏東報導
    大潭排水工程第一區今天啟用。（記者陳彥廷攝）

    大潭排水工程第一區今天啟用。（記者陳彥廷攝）

    為改善大潭社區積淹水問題，屏東縣政府於3年前啟動「大潭排水改善工程」，今天舉辦第一工區完工啟用典禮，縣長周春米出席主持，立法委員徐富癸、各級地方民代與鄉親共同見證建設成果。周春米說，第一工區完工後有效改善大潭社區積淹水問題，讓鄉親安居樂業，享受更好的生活品質。

    第一期工程經費約1.05億元，增設537公尺雨水下水道如「排水動脈」，還利用舊東港鐵道支線用地設置6000立方公尺雨水調節池及抽水站，將積水有效導入大潭新支線，大幅提升排水效率，工程讓大潭逐步告別逢雨必淹困境。周春米表示，第二工區工程去年亦已開工，縣府並再向中央爭取近2億元經費施工，未來保護範圍擴及約440公頃土地，打造更完整的區域排水網絡。

    徐富癸說，此工程對地方意義重大，排水改善工程完成後，居民不再為淹水問題所苦。大潭里長蘇榮富指出，大潭長期因地勢低窪，漲退潮時排水較緩，若汛期強降雨易積淹水，社區居民深受困擾，排水改善工程完工後可明顯減輕淹水問題，感謝縣府團隊的努力，讓大潭居民不再飽受淹水之苦。

    大潭排水工程第一區今天啟用。（記者陳彥廷攝）

    大潭排水工程第一區今天啟用。（記者陳彥廷攝）

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