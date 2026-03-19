疑食物中毒！屏東萬丹國小44人就醫 衛生局令廚房暫停作業

屏縣府衛生局進行採檢。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣萬丹國小今（19日）傳出疑似食物中毒案，有學生昨天回家後就出現上吐下瀉症狀，衛生局統計有44人就醫，立即啟動疑似食品中毒調查，到校採檢並令學校廚房暫停作業。

屏東縣政府衛生局今日表示，該起疑似食品中毒案，衛生局接獲通報後啟動疑似食品中毒調查，派員展開行政調查，進行疫調與環境檢體採樣，並依據食品安全衛生管理法第41條規定，命學校廚房暫停作業，進行環境清消，且須確認衛生環境改善，通過複查後才能恢復供餐，後續並依規定將相關事證移請屏東地檢署偵辦。

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今日有家長在臉書發文表示，萬丹國小疑似營養午餐中毒，學生有肚子痛、拉肚子等情形，也有家長留言說自己孩子也有嘔吐，甚至有人說半夜掛急診，也有學生告訴家長，班上今僅9位同學上學，連老師也未到校。教育處則指出，有學生昨日放學後出現腸胃不適以及上吐下瀉等症狀，學校立即通報。

衛生局統計截至目前累計通報44人就醫，無人住院也未再接獲醫療院所通報，衛生局表示，將持續監測該校師生健康狀況。

屏縣府衛生局到校採檢。（圖由屏東縣政府提供）

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