大鵬灣帆船生活節4月登場 水上鋼鐵人特技秀、寵物瑜珈吸睛

鵬灣處、屏東縣政府今（19）日宣布「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至4月20日在大鵬灣濱灣碼頭登場。（記者羅欣貞攝）

2026大鵬灣帆船生活節將於4月1日至4月20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年活動邀請來自南韓的知名IP－Kakao Friends進駐，打造結合海洋運動、生活風格與親子娛樂的海陸樂園，主辦單位鵬管處歡迎國內外旅客走進屏東最具魅力的海灣場域，體驗從日出到日落的豐富觀光行程。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處今（19）日公布活動內容表示，4月11日開幕當天將帶安排震撼亮點演出「水上鋼鐵人特技秀」，在碧海藍天之間上演速度與力量的精彩對決；今年還有全國規模最大的帆船競賽，市集則匯集特色美食、文創商品與屏東在地品牌，展現地方創生與永續觀光能量；舞台區邀請歌手輪番演出，讓遊客在悠閒漫遊中感受大鵬灣的自在節奏。

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鵬管處副處長施宗泓說明，今年還特別在帆船基地沙灘推出生活風體驗活動「日落寵物瑜珈」，打造療癒身心的慢活場域；親子族群也能在濱灣碼頭兒童劇場、水池與遊樂區盡情同樂。白天盡情玩樂，夜間更可走訪大鵬灣兩大人氣地標，可許願的「雲光島」與夢幻的「月漫步道」。

「海洋就在我們的身邊！」屏東縣政府交旅處長黃國維指出，帆船生活節結合海洋生活型態與觀光景點，遊客可規劃2至3日深度旅遊，入住大鵬灣周邊旅宿，以低碳方式騎乘單車探索大鵬灣、東港；或搭乘遊湖船導覽，欣賞精彩開橋秀。喜愛體驗的旅人可報名農漁村小旅行，深入認識在地生活文化，並前往東港市區品嚐肉粿、飯湯與華僑市場現撈海產。

更多活動資訊可至「2026大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。

鵬灣處、屏東縣政府今（19）日共同啟動「2026大鵬灣帆船生活節」。（記者羅欣貞攝）

2026大鵬灣帆船生活節即將登場，圖為2025年帆船生活節畫面。（圖由大鵬灣國家風景區管理處提供）

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