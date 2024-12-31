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    東港分局偵查隊分隊長「代理副隊長又代理隊長」 終於要補實了

    東港警分局。（資料照）

    東港警分局。（資料照）

    2024/12/31 23:54

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警局人事大調動，刑事偵查體系的隊長一職，從刑事大隊到各分局都有大幅度調動，東港警分局偵查隊副隊長已出缺多月，原隊長江啓超去年11月12日授階後，仍於原單位代理隊長直到12月初，後續赴刑大履新，隊長由陳姓分隊長「一人三化」代理；新年終於傳出新消息，刑大偵三隊長葉憲威週五調任東港警分局偵查隊長。

    屏東縣警察局前保防科長許國斌、前法制科長洪清耀去年10月退休，人事調整除了4名科長調整職務，原刑事警察大隊副大隊長葉士傑、林紅忠分別調升婦幼隊長、管制中心主任，而2人升遷後懸缺近1月，最後由時任屏東警分局偵查隊長張程湧、時任東港警分局偵查隊長江啓超升任。

    張程湧、江啓超升任，又出了2個隊長缺，連帶牽動7個分局偵查隊長與刑大4個外勤隊長調整，當時議會開議，在隊長懸缺未確定前，張程湧、江啓超留原單位代理，其中東港分局偵查隊副隊長已出缺多月，都由陳姓分隊長代理，江啓超履新後，隊長職也出缺，在未立即派人代理的情形下，東港警分局偵查隊由代理副隊長再代理隊長。

    期間包括南州迎王還有王船文化館開幕，陳姓分隊長獨挑偵查隊相關業務，箇中辛勞不足為外人道。新年終於出現新人事異動，東港警分局偵查隊長懸缺週五補實，刑大偵三隊長葉憲威調任。

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