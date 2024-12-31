屏縣首批綠鬣蜥獵人135名完訓 1月屏中、屏南再加開2場訓練課程

屏東縣首批針對民眾移除綠鬣蜥的教育訓練課程本月30日已順利完成。（記者羅欣貞攝）

2024/12/31 12:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣首批針對民眾移除綠鬣蜥的教育訓練課程順利完成，共有150人報名，其中135人完訓，縣府今天（31日）表示，後續待林業及自然保育署建置完成移除上傳資料的APP後，將正式投入移除工作。

由於首批訓練課上網受理報名5分鐘內就額滿，屏東縣政府為服務屏中及屏南民眾，預計在明年（2025年）1月21日及22日分別於東港及恆春各加開1場課程，將於1月14日下午5時在屏東縣政府及農業處官網開放線上報名，名額各100名。

請繼續往下閱讀...

屏縣府農業處表示，屏東縣自2019年起首創採用兌換農產品方式獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，今年（2024年）截至12月30日止已移除4萬4357隻，其中民眾移除數量為1萬3300隻。未來林保署開放全民受訓並加入移除工作後，預估民眾移除的數量將更為可觀，因此，原有的兩處消防隊兌換點將自明天（1月1日）起停止受理民眾兌換，除準備銜接林保署的兌換獎勵外，也減少消防隊在打火及救護工作外的負擔。

屏縣府農業處長鄭永裕說，在林保署完成移除回報APP建置前這段期間，若民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，週一至週五上午8時至下午5時持續提供農產品供民眾兌換。

農業處表示，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則進行移除工作。2025年兩場課程的報名訊息也請鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。

講師指導學員們綁繩結。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法