再生能源業者證照逾期 非法在農地堆置廢棄物判1年半

莊姓再生能源業者證照逾期，非法在農地堆置廢棄物，被屏東地院判刑1年半。（資料照）

2024/12/31 10:23

〔記者李立法／屏東報導〕莊姓再生能源業者承租農地堆放大量廢棄物，卻被環保單位發現莊男的廢棄物清除機構許可期限早已過期，屬於非法長期堆置廢棄物行為，雖然莊男辯稱是可利用資源，只是暫時堆置且有請專人分類，並非全然是廢棄物，但屏東地院審理後，認定莊男觸犯非法貯存、清除廢棄物罪，判處1年半徒刑，可上訴。

莊男2年多前以每月6萬元代價向張姓男子承租土地後，陸續堆置近30噸的樹枝葉、廢木材、鋼筋及塑膠等一般事業廢棄物，屏東縣環保局查獲後，認定為非法利用農地堆置廢棄物，依違反廢棄物清理法將莊男送辦。

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莊男喊冤，強調他知道農地不能堆置廢棄物，因為地主再三保證他租的是工業用地，且堆放的東西是可再利用的原物料，因為廠區的破碎機故障，他先將東西載去那裡放，不是亂丟，他有叫人去整理，等好了再去破碎，分類出來的廢棄物會運去崁頂焚化爐焚化。

屏東地院發現，張姓地主在與莊男成立租賃契約時，說明只能用於農業廠房使用，不能作為他用，且租賃契約書明確記載承租用途是農業機房，並未記載可供廢棄物再利用，與莊男所辯顯然不符，莊男明知其廢棄物清除機構許可期限早已過期，仍非法貯存、清除大量廢棄物，對環境造成破壞，否認犯行，未能回復損害，依非法貯存、清除廢棄物罪，處有期徒刑1年6月。

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