跨年去哪玩？屏東縣推出1日至3日行遊程

美麗的屏東山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

2024/12/30 14:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接2025年元旦節慶，屏東縣政府推出一日遊、二日遊及三日遊的推薦旅遊路線，除結合多場跨年晚會與地方特色景點外，縣府也舉辦元旦抽獎活動，民眾只需於「屏東GO好玩」FB或IG完成指定步驟，就有機會贏取好禮。

屏縣府交通旅遊處表示，元旦節慶屏東縣特別推出多條一日及多日遊行程，適合不同類型的旅客，包括限定的自然景觀、文化展覽、DIY體驗以及重磅卡司的跨年晚會等多元活動，讓遊客在旅遊期間擁有豐富多彩的體驗。

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一日遊行程涵蓋從佳樂水風景區的曙光路跑賽開始，途經恆春文化中心民謠館、龜山步道，最後到四重溪溫泉公園，也可選擇前往今年新開幕的「屏東縣王船文化館」，讓旅客在全新的一年元氣滿滿。也可安排屏菸1936文化基地的展覽，搭配勝利星村創意生活園區的跨年市集，與屏東體育館的跨年晚會。

另外，「拾味山林．光影之旅」可品味客家美食，探索五溝水社區的手作體驗，享用客家風味午餐後，前往農業科技園區與定遠社區，感受屏東鄉村的溫暖氛圍，最後在里港鄉過江河堤公園迎接2025年的新年氛圍。

對於希望更深入屏東的旅客，縣政府精心推薦二日或三日遊行程，例如「迎新送舊二日遊」帶領旅客穿梭山川琉璃吊橋、原住民族文化園區及萬丹運動公園，深刻感受屏東的自然與人文魅力。

「森野微光．療癒三日之旅」則涵蓋佳樂水風景區的日出奇觀、九棚大沙漠的壯麗景色，以及雙流國家森林遊樂區的寧靜與美好，讓旅客在山林間療癒身心。

屏縣府交旅處呼籲，民眾出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間的旅宿業者，民眾可持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書及IG查詢。

一日遊行程。（屏東縣政府提供）

二日遊行程。（屏東縣政府提供）

三日遊行程。（屏東縣政府提供）

屏東縣王船文化館新開幕。（屏東縣政府提供）

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