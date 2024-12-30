藍白版本財劃法強行三讀通過 引發屏東藍、綠營陣隔空互轟

國民黨屏東縣黨部邀集黨籍縣議員、鄉鎮市長等說明修正通過的新版財劃法，並抨擊民進黨危言聳聽。（記者李立法攝）

2024/12/30 12:35

〔記者李立法／屏東報導〕藍白版本財劃法強行三讀通過，引發屏東藍、綠陣營隔空互轟，民進黨屏東縣黨部抨擊藍白惡劣操作修法，將造成造成屏東縣來自中央的挹注減少，擴大南北城鄉差距；國民黨屏東縣黨部則砲轟民進黨危言聳聽，透過愚民話術欺騙選民。

國民黨屏東縣黨部今天邀集黨籍縣議員、鄉鎮市長及代表為修正通過的新版財劃法擬出說帖，希望能傳達給基層選民，主委蘇清泉表示，新版財劃法將現行中央和地方稅收分配75%比25%，改為65%比35%，相較於25年前精省前中央60%、省15%、縣市25%，稍為改善垂直分配不公問題，中央仍保有65%，比精省前還多5%，屏東縣統籌分配款由原先的123億元，增加134億，達到257億元，有助於提升財政自主，加速地方建設發展。

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蘇清泉抨擊民進黨，以愚民話術謊稱屏東縣將因此損失114年度的計劃型補助款195億元，統籌分配款與計劃型補助款是兩碼事，統籌分配款由地方財政自主運用，計劃型補助款則是中央依行政裁量、評比地方需求或施政績效等後，從中央總預算中發給地方的財政經費，行政院宣布高鐵南延屏東採高雄案確定，就是最好的例子，直接打臉民進黨。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道則砲轟藍白聯手蠻橫通過財劃法修正案，明顯重北輕南，更以國民黨執政縣市為分配重點，造成屏東縣來自中央的挹注減少，未來大型建設求助無門，南北城鄉的差距勢必愈來愈大，分配不公平，依據藍白通過的內容，屏東縣的分配增幅，是全國非六都倒數第一，人均分配稅款也是全國非六都倒數第二，讓屏東人情何以堪。

羅平道指出，屏東縣近80萬人口獲分配134億元，台東縣近20萬人口，也獲分配134億元，花蓮縣近30萬人口，竟然獲分配161億元，比屏東還多出27億元，屏東每人分配稅款約為3.25萬元，台東則高達9.32萬元，人口僅1.3萬人的連江縣，竟然高達23.6萬元，是屏東7倍之多，國民黨欺負屏東的事實擺在眼前，國民黨立委蘇清泉只聽黨意，不顧屏東縣民利益，應辭職下台。

民進黨屏東縣黨部及黨籍民代抨擊藍白惡劣操作修法，將造成造成屏東縣來自中央的挹注減少，擴大南北城鄉差距。（民進黨屏東縣黨部提供）

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