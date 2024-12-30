送夕陽、迎曙光「我全都要！」 恆春半島跨年一次滿足

二○二四年恆春關山落日最後一道夕陽將在下午五點二十五分。（資料照）

2024/12/30 09:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年元旦恰巧位在週間，沒有連假情況下，能同時揮別夕陽及迎曙光的恆春半島，整體訂房率不到五成相當清淡，屏縣府除了在佳樂水舉辦全台灣第一場迎曙光路跑，恆春鎮公所也推薦知名夕陽景點「關山」，能在今天下午面向大海揮別二○二四年，讓民眾一次滿足兩項跨年任務。

二○二四年恆春關山落日最後一道夕陽將在下午五點二十五分，有CNN「掛保證」推薦為全球十二個最美的賞落日景點的關山日落，一直是墾丁日落首選，恆春鎮公所近年在出入口收費，但遊客數沒有明顯減少，仍湧入大量人潮爭睹夕陽，周邊關山福德宮及夕陽咖啡廳同樣是一位難求。

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關山海拔高度僅一百五十二公尺，但面海視野廣闊無阻礙，能全程看著夕陽沒入海面，四季都有大批遊客前往爭睹，當地落日餐廳「田庄所在」老闆田德成說，落日一年四季姿態不同，根據往年的經驗，年底通常有冷鋒面過境，雲層在傍晚幾乎覆蓋陽光，能看到日落一定能為明年帶來好運。

送別夕陽後，二○二五年清晨六時三十四分迎第一道曙光，屏東縣府今年規劃不一樣的地點，首次在佳樂水風景區舉辦的迎曙光路跑，與往年迎曙光的龍磐公園相鄰，但交通及步行安全提昇許多，訴求沿著螢光海岸線奔跑，到終點線時迎來旭日東昇的曙光魔幻時分。

除了路跑迎曙光，佳樂水風景區設有元旦限定曙光郵局，為每位民眾在曙光紀念明信片上蓋上迎曙光限定紀念屏安郵戳，在現場即可親手寄出二○二五年的第一張祈福明信片，迎接平安美好的新年，同時現場也為蒞臨現場的民眾準備了溫暖的港口茶和黑豆汁，品嚐美味的同時一同迎接新年的喜悅。

二○二五年清晨六時三十四分，墾丁地區能迎第一道曙光。（資料照）

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