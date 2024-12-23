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    首頁　>　屏東縣

    新埤鄉長補選今天抽籤 屏東縣本屆鄉鎮村里長補選累計22場

    新埤鄉長補選抽籤，1號曾明輝、2號林愛玲、3號王永豐、4號潘良育（左起）。（記者葉永騫攝）

    新埤鄉長補選抽籤，1號曾明輝、2號林愛玲、3號王永豐、4號潘良育（左起）。（記者葉永騫攝）

    2024/12/23 18:38

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣新埤鄉今天舉行鄉長補選號次抽籤，這是屏東縣繼長治鄉後第2次辦理鄉鎮長補選，而村里長補選則是有20次，累計本屆當選人因案遭解職或死亡，屏東縣截至目前得舉辦22場補選。

    新埤鄉長潘和源因案遭解職，屏東縣選委會今天辦理補選抽籤作業，這次鄉長補選共有4人角逐，抽籤結果，1號曾明輝、2號林愛玲、3號王永豐、4號潘良育，4名候選人中，現年67歲的曾明輝是現任鄉民代表，參選過鄉長落選；68歲的林愛玲，則曾擔任過新埤鄉長，選戰經驗豐富；52歲王永豐是現任箕湖村長；63歲的潘良育是警察退休，4人都以無黨籍參選，補選投票日為明年1月11日，選舉人數約8200人，設有13處的投開票所。

    屏東縣選委會表示，本屆到目前為止，鄉鎮長的部分辦理過長治鄉長補選，新埤鄉長補選為第2次辦理，村里長的部分，統計本屆將有20次，其中有5個村里長是因為死亡補選，其餘皆為因案補選。

    至於本屆政黨推薦之候選人違反選罷法，政黨連坐受罰事件，屏東縣有2件，為前縣議員張振亮、佳冬鄉前賴家村長王薏蘋，選委會依法裁罰民進黨80萬及65萬元，總計145萬元。

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