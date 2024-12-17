不拖走火燒正好拆解？凱米颱風貨輪擱淺東港 深夜無故起火

巴西亞號今晚無預警起火。（記者陳彥廷攝）

2024/12/17 22:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年年中凱米颱風釀嚴重風災，多達10艘大小貨輪擱淺在南部沿海沙灘，其中擱淺於東港鎮海沙灘的「巴西亞」號，至今仍未有任何處置動作，但今天竟然就驚傳無故火燒，所幸撲滅後無人傷亡。

凱米颱風造成多艘貨輪擱淺，其中光是東港鎮內就有2艘，包括喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪於7月24日擱淺於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區，以及蒙古籍的雜貨船巴西亞號，於7月25日發現擱淺於東港安檢所西南方0.5浬的鎮海沙灘岸際。

請繼續往下閱讀...

「吉娜」號已在9月14日拖帶離開擱淺區，但是卡在消波塊及沙灘的「巴西亞」號，歷經東港迎王平安祭典的「請水」、「燒王船」幸未妨礙儀式進行，但「巴」號至今卻仍安坐當地，內陸國籍的貨船明顯是所謂的權宜船，難找到可處理的失主情形下，已演變成所有單位的燙手山芋。

未料，今天深夜還傳出不明火燒事件，屏東縣消防局於20時23分接獲東港鎮舊鎮海沙灘擱淺貨輪火警，出動東港、南州、林邊、新園、枋寮分隊、特搜及第3大隊，計13車26人前往搶救，指揮官副大隊長胡淞銀20時42分回報已到現場，而現場為擱淺貨輪燃燒甲板上雜物（面積約10平方公尺），火勢21時17分控制，現場無人受傷，21時28分回報火勢撲滅，殘火現正處理中。

巴西亞號無預警起火，警消海巡大陣仗救援。（屏東縣消防局提供）

巴西亞號無預警起火，警消海巡大陣仗救援。（屏東縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法