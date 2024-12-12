屎彈炸車慘況曝！家燕來去集中炸屎 屏東潮州圓環路面成 「下雪區」

有車停在電線下方，是慘遭屎彈如雨下。（記者陳彥廷攝）

2024/12/12 23:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕難道已經春天了嗎？屏東潮州建基圓環今年長期都有燕子棲息，鳥屎如同炸彈灑落，地上「屎跡」沿著電線不斷綿延，甚至還有車子久沒移車，全車都是鳥屎痕跡，加上近期天氣急凍，雪白一片引來幼童童言童語以為「下雪」了。到底為何「家燕」至今仍大量棲息，國立屏東科技大學野生動物保育所教授孫元勳則曝屏東一年到頭都會有家燕來去，但聚集地點不一定，請民眾小心行經棲息路段。

一般家燕會在大約3、4月大量出現在全台各處為北返回繁殖地，也被稱作「春燕」，一向是候鳥渡冬過境點的屏東，8月就開始有家燕出沒，但今年更罕見的是到了12月，都還有大批家燕棲息，不僅數量變多，且還是集中棲息在潮州鎮中心的建基圓環附近的電線上，此起彼落的「屎彈」落下，近期入冬被幼童認為是「下雪」，路面「屎跡」沿電線下方綿延，電桿及電線上都「斑斑可考」，行經下方的人車唯恐遭屎彈襲擊是嚇得走避，讓附近店家尤其餐飲業者苦不堪言，錄下影片向鎮公所求援。

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「安排不定期洗地！」，鎮公所無奈指出，往年都會有類似情形發生，但今年是特別集中，明明鎮內的電線桿沒有大幅變動，但家燕的棲息地卻從去年的北門路、延平路全面遷徙至建基圓環附近，路面常常會見到滿滿的白色鳥屎，會不定期派遣清潔隊同仁前往以洗地機清潔。

孫元勳建議，民眾行經其下方時，應儘速通過且「千萬別抬頭」，若是避開黃昏時間遭彈襲的機會也較小，他說，台灣是許多候鳥南北遷徙的過境點，目前觀察歸納出一些有趣現象，就是在越遠地方繁殖的家燕會飛越遠，像是西伯利亞的家燕大量在8、9月就會過境，至於台灣本地的家燕，則是會在目前往南飛至菲律賓或印尼等渡冬，甚至在澳洲北部都有目擊紀錄。

孫元勳強調，家燕基本上會全部回到產卵地繁殖，在過境途中與其它繁殖地或本地家燕交配的機率極低，目前被大量目擊的家燕明顯非屬本地家燕，推測應是中國或日、韓等稍北部的家燕到此渡冬，面對遠來嬌客與居住、商業活動環境出現磨擦，孫元勳則表示，因為家燕在國外的繁殖數量難預估，不見得每年皆是如此大量，而來台的棲息地點則不一定相同。

就他經驗來看，一般都會棲息在兩側有建築的電線上，對鳥而言如同峽谷，大家排排站，若是有強風也不會變「出頭鳥」首當其衝，至於解決方式，雖然困難，但可考慮在市郊設立假電線吸引家燕棲息，減少鬧市中的與居住、商業環境的磨擦。

圓環周遭都成為屎彈彈襲熱區。（記者陳彥廷攝）

潮州建基圓環今年從春燕到8月過境及12月渡冬，都有大批家燕停下棲息，場面壯觀。（記者陳彥廷攝）

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