萬隻國慶鳥鷹揚墾丁！琅嶠鷹季登場 鷹柱、鷹球超壯觀

墾丁琅嶠鷹季登場，滿州賞鷹博覽會在滿州國中舉辦，今天粗約1萬隻灰面鵟應落鷹休息。（記者陳彥廷攝）

2024/10/12 23:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國慶鳥「灰面鵟鷹」陸續南飛抵達墾丁國家公園，「琅嶠鷹季」登場，鷹群今天在滿州里德山區盤旋飛翔，滿天鷹柱、鷹球，愛鳥者直呼震撼，落鷹初估約1萬隻。

一年一度生態盛會「滿州賞鷹博覽會」今天在滿州國中登場，墾丁國家公園管理處與屏東縣政府、滿州鄉公所、屏東縣野鳥學會及轄內各生態旅遊社區協會共同舉辦。墾管處長陳乾隆說，恆春半島位處台灣最南端，是渡冬侯鳥南遷重要中繼站，每年從9月的赤腹鷹到10月的灰面鵟鷹，可說是「大軍壓境」，從2003年為宣導「護鷹反獵」保育意識舉辦滿州賞鷹博覽會，至今未曾暫停，是環境教育不可或缺的大型活動。

解說科長歐展昌說明鷹的習性，清晨「起鷹」，鷹群飛往南方海面，下午的「落鷹」則會在滿州里德附近，現場架設望遠鏡，讓民眾欣賞群鷹盤旋的空中英姿，感受大自然的壯麗與生命力，也有專業的保育解說服務。

恆春賞鷹達人蔡乙榮今天相當忙碌，早上先在墾丁森林遊樂區的觀海樓帶領眾愛好者一睹壯觀的起鷹，下午到滿州國中現場解說，傍晚再到恆春文化中心民謠館猛禽專題演講「生命之旅」。他說，灰面鵟鷹在國慶日前後大量抵達，而有「國慶鳥」美譽，山陀兒颱風對台氣流的影響時間短，灰面鵟鷹抵台並未被氣流阻攔，今年鷹季正好是正常鷹季高峰前後，滿場隨時可見大量鷹群降落山區，鷹況算是非常「順遂」。

蔡乙榮說，鷹群會隨氣流形成所謂的「鷹球」、「鷹柱」，甚至「鷹河」，十分壯觀，目前赤腹鷹已近尾聲，經過他們統計，已累積約22萬隻，至於灰面鵟鷹則已出現2.6萬隻的出海高峰，而下午的落鷹初估約1萬隻。

此外，林業及自然保育署昨天舉辦「墾森觀海賞鷹趣」，凌晨時分由國家森林解說志工引導感受墾丁燦爛星空，接著再安排享受觀海樓頂絕美日出以及壯觀的起鷹景致，於華泰瑞苑享用GADUGADU Brunch，不時還有鷹群從身旁飛過，是墾森獨家的賞鷹體驗。

國慶灰面鵟鷹飛翔英姿。（記者陳彥廷攝）

滿州里德山區上空國慶鳥灰面鵟鷹飛翔。（記者陳彥廷攝）

屏東滿州滿天國慶鳥灰面鵟鷹，非常壯觀。（記者陳彥廷攝）

國慶灰面鵟鷹飛翔英姿。（記者陳彥廷攝）

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