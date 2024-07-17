嘉大師生赴韓國交流 野外繫放赤腹鷹、灰面鵟鷹

嘉大師生赴韓國交流，野外繫放赤腹鷹及灰面鵟鷹。（圖由嘉大提供）

2024/07/17 12:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學生物資源學系師生利用暑假於日前到韓國參與「韓國遷移猛禽繫放教學工作坊暨首爾大學及慶熙大學國際研究交流」活動，前往接近南北韓非軍事區的京畿道漣川郡進行1週的猛禽繫放野外實務操作工作坊，共繫放25隻赤腹鷹及13隻灰面鵟鷹，為3校研究團隊參與東亞數量最多的遷移猛禽之衛星追蹤研究開創新頁。

嘉大生物資源學系助理教授蔡若詩長期投入遷移猛禽的生態研究，致力在研究過程中培養新的生力軍，此次由他帶領6位嘉大學生及台灣猛禽研究會研究員等一行共10人，於6月30日至7月11日到韓國進行交流。

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嘉大師生交流團首先到首爾市，參訪首爾大學森林學系崔昶溶博士（Dr. Chang-Yong Choi）主持的野生動物研究室，及慶熙大學生物學系金漢圭博士（Dr. Hankyu Kim）主持的鳥類研究室，針對遷移猛禽相關課題進行研討。

嘉大、首爾、慶熙3校研究生分別針對各自研究題目，以全英文方式進行口頭報告及交流，隨後前往韓國北部接近南北韓非軍事區的京畿道漣川郡進行為期1週的猛禽繫放野外實務操作工作坊，共繫放25隻赤腹鷹及13隻灰面鵟鷹，也是3校研究團隊參與東亞數量最多的遷移猛禽之衛星追蹤研究。

崔昶溶博士說，2019年起開始與蔡若詩助理教授一同進行赤腹鷹遷移生態學研究，這次更加入金漢圭博士團隊，研究物種也增加了台灣過境期常見的灰面鵟鷹，過往的合作模式都僅止於有經驗的研究人員，這次擴大進行三方的猛禽繫放教學工作坊，更有助於訓練三校學生達到技術傳承效果。

蔡若詩說，三方在這次交流中都有非常多的收穫，他也邀請崔昶溶博士、金漢圭博士於明年4月來台參加「亞洲猛禽研討會」時，能有機會到嘉大參訪，讓3校有更進一步交流。

:嘉大師生交流團猛禽工作坊成員於韓國研究地漣川郡合影。（圖由嘉大提供）

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