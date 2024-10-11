屏東房價飆新高！建商開出預售屋1坪41萬

屏東市自來水廠附近新建案，建商開出1坪41萬多元價格。（記者葉永騫攝）

2024/10/11 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕房價節節升高，讓政府出手全力打房，但屏東房價近期卻創新高，有建商在屏東市開出一坪41萬餘元的預售新高價，最新的屏東市房屋成交價每坪多數落在20~35萬元之間，這個新高價消費者能否接受還有待觀察。

屏東縣不動仲介經紀商業同業公會理事長邱材賢表示，該建案靠近屏東大學、自來水廠，是屏東市的蛋黃區，目前正在興建中，開出的預售價可能是試水溫，看看消費者能否接受，雖開出屏東市的新高價，而目前還沒有實際交易紀錄，以屏東市的實價登錄最高為一坪35萬餘元，平均房價多為20~30萬元之間，他認為如果房價開太高，讓年輕人真的吃不消也買不起，建商真的要多加考量。

屏東其他建商則認為，大樓一坪40幾萬元，買45坪，室內坪數不到30坪、3房，再加1個停車位150萬元，就要2000萬元，真的負擔很重，如果沒有好爸媽，恐怕年輕人是買不起。

屏東縣政府表示，縣府引進科技產業，讓屏東成為科技S廊帶的重要地位，因此，屏東儼然成為台灣潛力股，至於建商開出預售高房價，因為沒有成交紀錄，還要再觀察。

屏東演藝廳附近的房價開出每坪30多萬元價格。（記者葉永騫攝）

屏東市房屋實價登錄每坪價格多在20~35萬元間。（記者葉永騫攝）

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