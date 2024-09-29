屏東縣畜禽產品今促銷 湧防颱買氣

屏東縣長周春米現場料理黑豬五花肉，行銷在地好肉品。（記者羅欣貞攝）

2024/09/29 19:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為推廣在地特色畜禽產品，今天（29日）下午邀集屏東縣黑豬產業、內埔鄉毛豬產銷班第3班、屏東縣養雞協會、優質乳牛場，於屏東縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，促銷各式肉品，民眾湧入選購直說「剛好採買防颱物資」。

今天畜禽產品推廣活動現場，屏東縣長周春米首先與專業主廚一同烹煮黑豬肉料理，現場香味四溢，攤位區除有來自縣內畜禽產品美食外，還有土雞、雞蛋、香腸促銷活動，吸引許多鄉親攜家帶眷排隊購買。

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周春米表示，屏東畜牧業不論產量與質都是全國領先，今日結合在地黑豬與酪農業者到場設攤，就是希望能讓鄉親吃到最在地、最新鮮以及碳足跡最少的食材，未來縣府團隊也將輔導在地產業，將沼氣轉化為可用熱能及電能，期待業者們能夠追隨時代潮流，創造更多ESG再生能源。

周春米指出，面對明年「台紐經濟合作協定」全面實施，屏東縣已有因應政策，除推廣屏東縣畜禽產業外，也與酪農戶共同推出在地品牌「阿猴鮮乳」，價格親民與最在地的乳源，一上市就受到眾多鄉親喜愛，未來將持續與屏東農友們一起努力，提升產品競爭力。

屏縣府農業處表示，本次參加展售活動商家眾多，其中內埔地區農會毛豬產銷班第三班所培育的「六堆黑豬」，口感Q彈油香四溢，代表屏東客家文化精神傳承，去年得到「全國十大績優農業產銷班」的殊榮。

黑豬達人李榮春獲經濟部第19屆新創事業獎─微型企業組金質獎、ESG環境友善類中小企業獎，所成立的畜穀農產公司，販售美味的肉燥飯、燒肉飯等料理，目前也新開發「Odiva 平埔黑豬」品牌常溫即食包等產品，傳遞職人匠心精神的使命。

此外，東寶黑豬肉棧是縣內老牌經營有成的店家，深受全台灣各知名餐廳及大飯店的青睞；阿猴鮮乳則是由縣府團隊協助媒合酪農與乳品公司成立的新品牌，主打優質親民價格，吸引消費者嚐鮮，在超市販售造成熱銷風潮。

屏東縣養雞協會推出茶葉蛋等產品促銷。（記者羅欣貞攝）

阿猴鮮乳更是由屏東縣政府協助媒合酪農與乳品公司成立的新品牌。（記者羅欣貞攝）

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