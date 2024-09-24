5700元丟水溝！屏東國中生批畢旅淋雨、吃即期麵包 校方回應了

學生抱怨，在淡水自理晚餐時下大雨，旅行社沒有提供雨衣，導致衣服淋濕。淡水老街示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

2024/09/24 19:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣某所國中18日到北部畢業旅行3天，學生在結束於社群媒體抱怨淋雨、吃即期麵包，還說「5700元丟水溝」，引起網友熱議；校方今天（24日）說明，可能溝通有誤解，下雨天的確是挑戰，學生既然有意見，未來在舉辦活動時會再加強說明。

學生在社群媒體PO出3天2夜的行程表，第一天從屏東出發，到台中科博館、下午淡水老街，晚上住淡水福容大飯店，第二天到台灣科教館、故宮博物館、木柵動物園、夜宿深坑福容大飯店，第三天到六福村，下午回程，傍晚抵達學校。

但學生抱怨，第一天中午在戶外吃便當很熱，晚上在淡水自理晚餐時下大雨，很多店家沒開，而且旅行社也沒有提供雨衣，導致衣服淋濕，後來集合時下雨塞車，在雨中等了20幾分鐘，濕掉的衣物及鞋子又濕一遍。第二天去木柵動物園時，也沒有提供雨衣，一樣沒有雨天備案，衣服褲子鞋子又再濕一遍，最後一天原本行程表寫午餐是西點餐盒，但到手的卻是三顆即期麵包。

該校校長今天（24日）下午表示，可能中間有產生誤解，校方會檢討改進，未來在合約、手冊中，應該要註明得更清楚，尤其是單價分析，在費用上要跟學生解釋清楚；這次住五星級飯店兩晚，全校有440多名學生、17台遊覽車，第一台車到飯店跟最後一台車到飯店的時間當然會不一樣，下雨天也是一個挑戰，但出發有提醒學生們要帶雨具，不過，既然學生有意見，未來會再加強溝通。

校方也說，餐盒麵包上印有期限，這是有品牌的麵包，可能是沒有用餐盒裝，而是一顆一顆散裝；校方已經進行校安通報，並且到一班一班進行說明，感謝各界關心。

承辦旅行社也說明，虛心接受，並做改進，這次是住五星級大飯店，是非常好的飯店，且一班一車，所以有十多人搭一台車的，而且麵包沒有過期，5千7百元費用算便宜；淋雨部分，有做危機處理，第一天剛到淡水時沒下雨，收班時才下雨，房子多可避雨，在木柵動物園時也是下午3點多下大雨，園內有很多室內館舍可參觀。

該校畢旅三天兩夜。（讀者提供）

校方表示手冊有個人物品檢查表，有包含雨具。（校方提供）

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