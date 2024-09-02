為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏警取締闖紅燈專案 3天開出1752張罰單

    屏東警方執行闖紅燈取締勤務，3天取締件數高達1752件。（屏東縣警局提供）

    屏東警方執行闖紅燈取締勤務，3天取締件數高達1752件。（屏東縣警局提供）

    2024/09/02 10:55

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局8月28日至30日3天實施「闖紅燈」專案取締行動，取締件數高達1752件，罰款超過300萬元，其中屏東市最多有735件，警方表示，這次專案是希望透過嚴格取締，增強駕駛人遵守交通規則的意識，進一步減少路口交通事故的發生及傷亡。

    屏東縣政府警察局統計，專案3天共取締違規案件1752件，相較去年同期的279件，取締件數增加了1473件，而113年1月至8月期間，屏東縣共發生闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷，與去年同期相比，事故件數減少了74件，死亡人數減少1人，受傷人數減少75人。

    闖紅燈取締前5名的鄉鎮市為，屏東市735件、東港鎮230件、潮州鎮146件、內埔鄉112件、佳冬鄉81件，罰款機車1800元起跳，汽車則是2700元以上計算。

    屏東縣警察局長戴台捷呼籲，民眾不要因一時僥倖或貪圖方便而忽視他人安全；警察局將持續針對惡性違規嚴格執法，營造安全的交通環境。

    屏東警方執行闖紅燈專案取締。（屏東縣警局提供）

    屏東警方執行闖紅燈專案取締。（屏東縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播