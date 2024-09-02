屏警取締闖紅燈專案 3天開出1752張罰單

屏東警方執行闖紅燈取締勤務，3天取締件數高達1752件。（屏東縣警局提供）

2024/09/02 10:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局8月28日至30日3天實施「闖紅燈」專案取締行動，取締件數高達1752件，罰款超過300萬元，其中屏東市最多有735件，警方表示，這次專案是希望透過嚴格取締，增強駕駛人遵守交通規則的意識，進一步減少路口交通事故的發生及傷亡。

屏東縣政府警察局統計，專案3天共取締違規案件1752件，相較去年同期的279件，取締件數增加了1473件，而113年1月至8月期間，屏東縣共發生闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷，與去年同期相比，事故件數減少了74件，死亡人數減少1人，受傷人數減少75人。

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闖紅燈取締前5名的鄉鎮市為，屏東市735件、東港鎮230件、潮州鎮146件、內埔鄉112件、佳冬鄉81件，罰款機車1800元起跳，汽車則是2700元以上計算。

屏東縣警察局長戴台捷呼籲，民眾不要因一時僥倖或貪圖方便而忽視他人安全；警察局將持續針對惡性違規嚴格執法，營造安全的交通環境。

屏東警方執行闖紅燈專案取締。（屏東縣警局提供）

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