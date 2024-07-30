彰化縣25支科技執法10/1開抓 這4支還抓「未禮讓行人」。

大村鄉中山路與美港路口的科技執法，將從8月1日起宣導，10月1日正式取締。（警方提供）

2024/07/30 11:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣部分鄉鎮重要幹道新增科技執法系統，總數多達25支，縣警局交通隊今天宣布將從8月1日起展開宣導，宣導期長達2個月，10月1日正式上路開抓，這25支科技執法都將取締超速、闖紅燈，其中4支還兼具取締「未禮讓行人」。

交通隊指出，這25處科技執法的設置地點，分別是彰化市金馬路2段與彰新路1段路口、彰化市彰興路1段與聖安路口、員林市中山路1段與柳橋路2段路口、員林市中山路2段與員林大道4段路口、大村鄉山腳路與學府路口、大村鄉中山路與美港路口、鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段路口、秀水鄉雅興街與環河南路2段路口、福興鄉沿海路與麥厝街口、溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口、田尾鄉中山路2段與公園東路口。

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和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、和美鎮線東路2段567號萬生菇寮旁、和美鎮道周路與鹿和路6段路口、伸港鄉中興路3段與興工路口、溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口、溪湖鎮彰水路3段與信善街口、埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口、埔鹽鄉員鹿路與彰39鄉道大新路口、田中鎮中南路3段與東閔路2段路口、田中鎮員集路1段與大安路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二林鎮二城路6號前、芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段路口。

交通隊指出，這25支都將取締超速、闖紅燈，其中和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、和美鎮道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二林鎮二城路6號前，這4支還兼具取締未禮讓行人。

除了這25支之外，另彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、秀水鄉彰水路與中山路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口、北斗鎮中山路與文苑路口的5支科技執法，廠商仍在測試中，尚未確定取締日期。

交通隊強調，科技執法只是手段，不是目的，為強化提醒效果，科技執法設備地點均會公告於縣警局官方網站及在地社群網站，本次特於科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。

彰化市彰興與聖安路的科技執法，還列出主要取締項目為超速、闖紅燈。（警方提供）

彰化市金馬路與彰新路的科技執法也是取締超速與闖紅燈。（警方提供）

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