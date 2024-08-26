屏東潮州愛國路夜市發消費券 可望「擴攤」到支線

潮州愛國路夜市。（記者陳彥廷攝）

2024/08/26 23:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所制定全縣首個「臨時攤販集中場管理自治條例」，由潮州鎮市集文化協會管理以愛國路東段約230攤左右，由於生意不錯，可望再往「支線」處擴攤，將達280攤以上。

潮州鎮公所打鐵趁熱於今年暑假發放專屬愛國路夜市的100元「消費券」，由於索取者眾，人潮是大排長龍，鎮公所加碼發放，刺激消費，也讓外界親眼見到愛國路夜市的熱度。

潮州愛國路夜市主線以愛國路東段末端500公尺兩側為擺攤空間，支線則是從愛國路經忠義祠前方到三林路約250公尺左右的部分路旁，目前已畫上格位，忠義祠管委會及愛國夜市皆在路旁放置「每周一、五，因夜市設攤故請勿停放車輛」牌告。

潮州鎮公所指出，目前大多攤販主要仍集中在主線，但因為不少原有的夜市攤販及外地攤販，見到此處發展性，因此請託管理單位的協會希望加入，且因當初畫定的範圍就包括支線部分，因此近期由管委會及協會新畫設格位，並設立牌告，未來可望逐漸擴張。

鎮公所也強調，支線旁有路外收費停車格，攤販不得阻擋到車輛進出格位的動線．但因三林路尾端有免費停車場供夜市消費者使用，公所主要還是希望來客進入此處停車，整體動線更為廣敞及順暢，未來還會鋪上硬鋪面便利停車。

路旁放置的「每周一、五，因夜市設攤故請勿停放車輛」牌告。 （記者陳彥廷攝）

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