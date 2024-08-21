小琉球大福西漁港黑沙回填事件 鵬管處現勘坦言工程品質要改善

大福西漁港通道回填淤沙工程遭捧擊，鵬管處再度邀請地方人士現勘。（鵬管處提供）

2024/08/21 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球迎王平安祭典即將在9月3日登場，其中今年路線將經過的大福西漁港沙灘（路關圖稱為「越仔澳」）處，近來被民眾發現置放大量黑沙，質疑是大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）帶頭污染環境，坊間批評聲浪四起，鵬管處及地方人士再度現勘，重申是為地方聚落儀式而回填，但也坦言當初施工品質不符要求，將會進行改善。

通往大福西漁港的通道原為天然沙灘，多年前被以水泥填出道路方便進出，近年也成為島上最熱門的水上游憩下水點，但在凱米颱風後，原本白沙部分遭淘空，且與路面有落差，隨後被人發現有大量較貝殼沙更為黑的沙石堆置，後續雖填平與路面同高，但沙色令人不安，加上無事前說明也找不到工程牌告，引來居民不滿，後續發現是鵬管處的工程，卻造成水色混濁。

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鵬管處指出，大福西漁港現無漁船使用，水面相對平靜，是不少人的天然泳池，近年許多SUP、獨木舟業者也會在此對初學者進行入門教學，因此在興建水泥路面後，以沙包堆出階梯連結路面及海域，供遊客及業者下水，但日前接獲地方反應，指該路段除迎王遶境會經過外，當地大福聚落的廟宇亦有傳統儀式會借道於此辦理，因此將沙灘回填與路面同高，便利神轎及轎班上下。

不過，這批沙不僅沙色遠較一般認知中的貝殼沙更黑，且明顯並未篩沙，導致沙中有玻璃及大量垃圾，污物也致使水色混濁，地方居民是連日捧擊此作為的合理性及必要性，鵬管處再次請來地方人士再度現勘，重申大福西漁港建好後至今未曾全面整體清淤，且港垇處屬潮汐尾流，海漂垃圾及人為投放許多污物，因此所清出的沙色也較黑，此舉正好可清除港內的陳年垃圾。

至於垃圾及玻璃並未清除完畢就回填，反而可能造成使用者不慎受傷，對此，鵬管處也坦言，這次回填工程過程品質並不佳，加上這幾天還有新的海漂垃圾湧入，已即刻請人前來清除包括玻璃及垃圾等，至於海沙內的較大型石塊，會再進行撿拾移放，儘速還給鄉親、業者及遊客安全的環境。

地方人士現勘時則表示，當地原本屬於沙灘，質疑淘沙會如此嚴重是硬要蓋路的後果，希望鵬管處拆除路面，對此，鵬管處則回應已將民眾反應錄案，未來會與工程顧問公司討論並與地方溝通。

大福西漁港通道回填淤沙工程遭捧擊，鵬管處再度邀請地方人士現勘。（鵬管處提供）

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