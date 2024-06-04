六四紀念先烈 「六堆日」南客家升旗緬懷

六堆日六堆客家到竹田忠義祠祭念先烈。（客家文化發展中心提供）

2024/06/04 22:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕西元1721年6月4日，從高雄到屏東的客家人，組成「六堆」的民防組織，豎旗堵禦朱一貴勢力入侵，為紀念客家先烈，6月4日也被定為「六堆日」，客家委員會及屏東縣政府、高雄市政府及12鄉區的代表齊聚「中堆」竹田的「忠義祠」升旗，與各堆大總理後代，共同緬懷為這片土地付出生命保衛後人的客家先祖。

高雄屏東的客家鄉鎮原本就有團練組織，並在朱一貴事件中凝聚成為抵禦外侮的民防單位，共分為前、中、後、左、右、先鋒等六堆，並以大總理制度在戰時進行統御，在1721年農曆五月初十（當時的西曆6月4日）豎起六堆旗堵禦朱一貴勢力進犯，不少先烈在過程捐軀，但成功將朱一貴阻絕於六堆之外，6月4日成為「六堆日」，戰後並於中堆竹田鄉設立捐軀烈士的忠義祠，各堆士紳及歷代大總理後代於六堆日齊聚忠義祠升旗祭祀。

客家委員會、高屏縣市政府及六堆12個鄉區的公所早上先在公所升旗後，接著客發中心主任何金樑、竹田鄉長吳振中、萬巒鄉長林國順、麟洛鄉長鍾慶平、新埤代鄉長吳志江及屏縣府客務處長李明宗、各機關代表人中午再齊聚忠義祠上香祭祀先烈。

何金樑說，六堆旗設計理念以水為識別形象，以水柔軟又充滿力量可適應各種形狀的特性，如同客家人的團結與包容，水無色無味，宛如客家人自省內斂的樸實，盼六堆日藉由緬懷先人，凝聚六堆人向心力與豐厚情感，將六堆無形文化資產保存及延續，今年也在各要道懸掛，宣傳六堆日的精神，透過六堆日讓全國甚至全世界的好朋友認識六堆客庄文化及特色產業，共創六堆品牌。

「北義民、南忠勇！」，竹田鄉長吳振中表示，南部以忠勇公作為客家信仰的中心及精神代表，藉著六堆日，不僅向先人表達感激之意，感念他們拋頭顱灑熱血替後代子孫守住了文化與生活環境，也能藉著六堆日與其它各堆活絡情感，維繫這個得來不易、且已長達300年的民間組織，彰顯客家人的團結與對文化守護流傳的執著。

六堆日，客家六堆13鄉區到竹田忠義祠祭拜先烈。（記者陳彥廷攝）

六堆日，客家六堆13鄉區到竹田忠義祠祭拜先烈。（記者陳彥廷攝）

客家文化發展中心展開六堆大旗。（客家文化發展中心提供）

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