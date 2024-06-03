直播主「在地分切」黑鮪魚惹議 東港漁會還原真相

東港目前的分切都要求要墊木板分隔。（記者陳彥廷攝）

2024/06/03 23:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚近期可說是多事之秋，繼日前的次級品低價渲染為整體魚價風波後，日前又有直播主到東港魚市分切黑鮪，因分切場所直接在地面，且分切者還有腳踢魚肉畫面，影片引來網友議論，東港區漁會無奈澄清，該名直播主當天在銷售一空後才到場，是向承銷商購買，且還請來民間擁有分切技術者幫他分切，並硬是拖到非屬鮪魚拍賣場的冷凍卸魚場私下分切，導致非屬魚市場流程的行為在網路上渲染，漁會強調，魚市場內的承銷商分切早已全面要求鋪上木板墊著。

有直播主在價格低谷期到魚市場請承銷商為其購買一尾黑鮪魚，並紀錄分切過程，但全程在魚市場的地面切割魚肉，且其所攝錄的分切者更直接在地面殺魚，所割下來的肉就直接丟地上甚至用腳踢，動作、環境衛生皆引發議論。

對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸無奈表示，漁會針對這類分切動作以往已已不斷進行改進及勸說，後續更實施魚市場的承銷商一定要在木片上分切規定，據事後向賣魚給該直播主的承銷商了解，當天該名直播主是在7點多到場，但當時早已所有的魚早已拍賣完畢，而該名直播主並非屬東港魚市認證的「承銷商」，因此只能依一般交易模式向承銷商，因不了解相關規定，到了不對的地方分切。

漁會表示，因魚市場的特徵明顯，該名直播主所進行分切之處，非屬一般承銷商會進行分切的「鮪魚拍賣場」，而是遠洋漁船的冷凍卸魚區，等同是在不對的時間到場，買了魚後又拖著前往不對的場所、地點進行分切，但這些差別對不熟悉魚市的人而言，很容易就又被當作是魚市的全部，進而又重創黑鮪產業。

鄭鈺宸重申，消費者向承銷商購買整尾未分切的黑鮪魚是自由的市場交易，也代表自行分切與漁會規定無涉，且漁會早已規定承銷商若要在「鮪魚拍賣場」分切，就是要墊著木板，此影片所紀錄應為該直播主購得黑鮪魚後，再請人將魚拖至卸魚場並分切的行為，絕非漁會流程。

有承銷商喊冤指出，台灣獲淮可捕撈的黑鮪最輕也有180公斤，在拍賣場增設小型吊車或用人力搬上屠宰台分切皆是緣木求魚，他也反問，網路一直在跟日本比較，問題是若比照那樣的管制，又怎麼可能今天還會讓非承銷商的閒雜人等跑到魚市場閒晃？現在開放可以欣賞現切，結果個人行為卻被網友當作魚市場的全部，價格低迷時接連有風波，真令人不得不聯想是否有什麼勢力在落井下石。

東港目前的分切都要求要墊木板分隔。（記者陳彥廷攝）

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