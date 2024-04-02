屏縣表揚180位模範兒童 原鄉得獎學生吹奏口笛傳承技藝之美

屏東縣政府二日在縣府大禮堂舉辦「一一二學年度模範兒童表揚大會」。（記者羅欣貞攝）

2024/04/02 21:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕4月4日兒童節即將來臨，屏東縣政府今天（2日）在縣府大禮堂舉辦「112學年度模範兒童表揚大會」，由縣長周春米頒獎表揚全縣180位模範兒童，她肯定獲獎學生們的努力與付出，也感謝師長的教導與家長的栽培，期勉學生累積知識外，也要學習愛與關懷。

「能獲選模範兒童，在師長的啟蒙教學與家長的栽培下，更重要的是自己認真努力不懈的學習精神」，屏東縣長周春米表示，今天接受表揚的學生們，都有著屬於自己感動人心的故事，每位孩子的人生都是獨一無二的，獲獎不僅是對自己的肯定，也代表著學校和家人的支持與鼓勵，期許學生們持續發揮所長、勇於築夢，在成長學習的過程中持續追求卓越。

接受表揚的學生中，多才多藝的青山國小學生江麥妲琳，在中場帶來傳統技藝口笛表演，展現排灣族傳統技藝之美；她在校內熱心服務，曾擔任畢業典禮及耶誕節活動主持人、故事小天使、歌謠隊伴奏等，在校外積極比賽為校爭光，包含族語朗讀、族語單詞、族語戲劇、英語朗讀、英語歌謠等，也是田徑賽主要選手。

此外，口社國小林芊伃秉性內斂沉穩，為學上進，待人平和，有相當的領導與決策能力，無論族語、運動、直笛等賽事，都是代表學校出征的超級生力軍。

牡丹國小方致亮多次代表學校參與比賽，除學科相關如族語朗讀競賽、族語單詞競賽外，也代表學校足球隊出賽國小世界盃，樂樂足球等盃賽，屢獲佳績，文武雙全。

青葉國小多才多藝的巴慕晨，在校內學習態度積極，學業成績優良，在校外競賽更獲得2023年全國族語朗讀比賽特優的佳績。

屏縣府教育處表示，為歡慶4月兒童節，縣府推出《山腳邊的穿山甲母子》保育特展、《國立海洋生物博物館歡慶兒童節海角秘境探索活動》及《2024年紙風車雞城故事》等系列活動。

屏東縣政府二日在縣府大禮堂舉辦「一一二學年度模範兒童表揚大會」。（記者羅欣貞攝）

獲得模範兒童的青山國小學生江麥妲琳（左三）接受縣長周春米（左二）頒獎。（記者羅欣貞攝）

獲選模範兒童的口社國小學生林芊伃（左三）接受縣長周春米（左二）頒獎。（記者羅欣貞攝）

青山國小學生江麥妲琳，在中場帶來傳統技藝口笛表演，吹奏排灣族古調「小鬼湖之戀」、「遙想」。（記者羅欣貞攝）

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