屏東山區櫻花開了 春遊霧台系列活動1/27開幕

霧台以山櫻花為主。（資料照，記者羅欣貞攝）

2024/01/25 10:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣霧台鄉每年此時櫻花陸續盛開，吸引遊客上山追櫻，霧台鄉公所推出的「2024春遊霧台系列活動」，將於本週六（27日）下午6時，在霧台國小大武分校操場舉行開幕典禮，呈現近年成立自觀區，推動旅遊兼顧自然人文資源維護的成果。

屏東縣霧台鄉是全國原住民地區中第一個劃設「自然人文生態景觀區」的鄉鎮，去年舉辦的春遊活動受到遊客好評，今年霧台鄉公所將延續這股風潮，推出更多新的活動，為遊客帶來更豐富多彩的體驗，同時維護部落自然人文資源，實現永續發展及利用的目標。同時，也盼透過活動的舉辦，促進部落自然主權，實踐部落自主管理，加強在地居民對於部落事務的參與，活動更著重發展在地產業，鼓勵青年返鄉，共同參與永續經營部落的努力。

霧台鄉公所表示，開幕典禮當晚，將有哈尤溪文化藝術團帶來精彩表演，樂團獻上動人的音樂演奏，並由藝人沈文程壓軸演出，為參與者帶來一場充滿藝術與音樂的視聽盛宴。演出節目將可展現霧台鄉多元豐富的文化風采。

今年的春遊霧台系列活動1月27日至3月31日登場，將有阿禮部落自然人文生態景觀區的櫻國禮趣遊程、大武部落自然人文生態景觀區的哈尤溪遊程、神山部落自然人文生態景觀區的神山瀑布春遊入園專案遊程。此外，阿禮部落和吉露部落將舉辦市集，展示原鄉的獨特風采，霧台部落和大武部落市集也將為遊客帶來豐富多元的在地文化。此次的部落市集不僅有多樣化的商品展售，更有豐富的文化活動。

相關活動或預約詳情，可參考以下資訊：霧台鄉公所官網、霧台漫遊小旅行官網

冬天的神山瀑布也很美。（記者羅欣貞攝）

旱季限定的哈尤溪遊程。（資料照，記者羅欣貞攝）

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