獨家》屏東人口難回80萬 下屆議員大減12席幾成定局

屏東縣長周春米有效拉抬出生率及人口遷入，仍難擋整體屏縣人數下滑。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/23 20:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口持續衰退，根據最新的人口統計數字，全縣人口數至去年底為七十九萬四千九百九十七人，較前年減少三千七百餘人，距離八十萬人口的議員席次保衛戰越來越遠，下屆議員席次恐大減十二席，由目前的五十五席減少至四十三席。

屏縣府強調，去年出生數及遷入數有增加，會努力提升全人照顧理念，設法提升青年返鄉人口數。

縣（市）議員席次計算以選前半年人口數為基準，若基準日跌破八十萬，依據「地方立法機關組織準則」規定，縣（市）人口超過四十萬至八十萬人者，議員總額最多不得超過四十三人，2026年地方選舉屏東縣的縣議員席次，恐從目前的五十五席減少至四十三席；有議員私下苦笑提議，不如每個議員去外縣市「挖人入籍」，每個議員拉一百個人到屏東，下次選舉應該有機會維持席次。

屏東縣政府民政處統計，截至去年底2023年全縣人口為七十九萬四千九百九十七人，其中男性四十萬二千九百一十七人、女性三十九萬兩千零八十人。與2022年底相比，去年一整年屏東縣人口減少了三千七百零六人，雖然優於前一年高達五千七百三十七人的減少幅度，但仍難挽救連續二十二年人口數下滑紀錄。

不過，縣長周春米上任後極力搶救人口數，陸續推出各項政策，出生數較去年增加五百一十一人，遷入屏縣人口數也增加一千五百七十一人，雖難擋連年人口下滑的趨勢，但已經是近年來最佳數據。

屏東縣人口在1997年達到最高峰，當時有九十一．三萬人口，此後呈現小幅上下波動，從2002年起人口開始逐年減少，當時人口數九十萬九千六百零二人，至去年已經連續下跌二十二年；屏縣人口在前年八月底跌破八十萬人大關，為半世紀以來首見的七字頭，人口難回八十萬大關下。

屏縣府表示，將持續以全人照顧模式的理念，營造了一個完善的生養、照顧、陪同、關懷等一系列的優質環境與措施，提升青年留鄉返鄉意願，政策包括擴大發放育兒津貼，每胎補助兩萬元，孕婦產檢交通補助，廣設公共托育機構及拓展托育資源中心，以及推廣全面國小課照及親子共融遊戲場等，盼能慢慢穩定下滑的人口頹勢。

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