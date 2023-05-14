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    首頁　>　屏東縣

    屏縣府發放2萬生育津貼 潮州鎮公所加碼推首胎鎮幼全額補助

    潮州鎮公所宣佈8月1日起，就讀潮州鎮立幼兒園的第一胎寶寶也能全額補助。（記者陳彥廷攝）

    潮州鎮公所宣佈8月1日起，就讀潮州鎮立幼兒園的第一胎寶寶也能全額補助。（記者陳彥廷攝）

    2023/05/14 21:40

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府上週宣佈將實施發放生育津貼新台幣2萬元政策，潮州鎮公所也加碼響應，指下學年（即今年8月1日）後，就讀鎮立幼兒園的家中首位孩童，學費將由公所補助。

    潮州鎮原本就有新生兒設籍的1萬元生育津貼，加上工作機會增加，人口在近年曾微幅上升，鎮公所統計則發現，自2019年起，申請第2胎生育補助的比例已僅剩10％，去年更少，僅僅7位第2胎新生兒，佔所有的新生兒比例不到3％。

    鎮長周品全指出，由此可見，年輕人結婚後要再生第2胎的意願顯得較低，主因可能是源自於經濟層面，現行中央政府雖有補助第2胎以後就讀公立幼兒園的費用，但他認為，沒有第1胎就不會有第2胎，因此編列預算，8月1日起，將由鎮公所補助鎮幼學費，這也感謝代表會主席王淑貞、副主席李良山及所有鎮代支持，因為「孩子好、潮州鎮就好」。

    鎮公所舉例，從幼兒2歲起就讀鎮幼至6歲畢業，4年補助每名幼童約為23760元，若以招收350名學童計算，鎮庫每年雖要多支出約200萬元，補助鎮幼的總額增至2800萬元，但為減輕年輕人養兒育女負擔，還要配合縣政府2萬元新政，從生到養一同加碼。

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