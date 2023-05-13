屏東信賴台灣之友會授旗 賴清德：追求和平的方法一定要正確

副總統賴清德今天參加屏東縣信賴之友會授旗大會。（記者羅欣貞攝）

2023/05/13 15:56

［記者羅欣貞／屏東報導］代表民進黨參選2024總統大選的副總統賴清德，今天（13日）到屏東市為屏東縣信賴台灣之友會暨專業社團後援會授旗時強調，沒有主權的和平不是真正的和平；和平無價，但追求和平的方法一定要正確，不然後果會很淒慘。

賴清德表示，希望中國能夠知道，如果發動戰爭，當然台灣直接受害，但引起的全球災難，恐怕中國也沒有辦法承受，和平符合雙邊的利益，和平也符合印太地區的利益，更加符合全世界每一個國家的利益，和平大家都有責任，台灣願意在對等尊嚴的立場上，和中國進行合作，透過合作增加彼此的了解、理解、諒解、和解，然後創造兩岸的和平。

賴清德表示，但是在中國還沒有放棄武力攻打台灣之前，我們一定要做萬全的準備，來抵抗中國的侵略，保護台灣的安全，所以在蔡英文總統領導下，她特別提起，和平靠國防，國防靠全民，一方面我們自己研發武器，提高我們的力量，也向國際社會採購武器，增加我們的力量，更加重要的是，聯合民主國家共同合作。

賴清德說，最近印太地區的國際形勢變化很快很大，就是大家知道中國提高武力已經產生對世界民主和平的威脅；台灣追求和平的路線就是一方面提高我們的力量，一方面和民主陣營站在一起，當力量有夠大的時候，自然而然就可以嚇阻中國不敢輕舉妄動，這是台灣應該要追求的和平路線。

賴清德進一步表示，在野黨認為應該要接受九二共識，簽訂和平協定，才可以得到和平，大家想看看，如果我們接受九二共識一個中國的原則，這是走回頭路，沒有主權的和平不是真正的和平，沒有主權的和平就像香港、澳門，如果可以得到和平那也是短短時間，不是真正的和平，簽和平協定沒有辦法得到真正的和平，西藏就是一個很清楚的例子；「和平無價，大家都追求，但追求和平的方法一定要正確，不然後果會很淒慘」。

賴清德也強調，未來會好好拼經濟，民以食為天，台灣幾十年來的打拼，經濟已有相當基礎，未來他會在這個基礎上和全台灣各行各業共同合作，繼續改善台灣的投資環境，解決土地、水、電、人力、人才種種的問題，而且鬆綁法令。台灣也要加入區域經濟CPTPP，甚至和美國日本友好國家開始談判，簽訂雙邊投資保障協定，商品行銷全世界不會碰到稅金問題，到外國設廠時可得到保障，經濟才可以正常發展。

他也說，要善用科技好好發展人工智慧產業，利用人工智慧幫忙中小企業人工智慧化，也要在地方引進地方創生，支持在地產業，發展社會企業，讓青年回故鄉可以發展，這樣才能達到處處都可以安居，人人都可以樂業的境界，相信只要團結合作，台灣不只可以克服來自中國的威脅，也可以讓台灣的民主繼續深化，經濟繼續發展。

副總統賴清德今天為屏東縣信賴之友會及專業社團後援會授旗授旗。（記者羅欣貞攝）

副總統賴清德到屏東受到支持者熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

副總統賴清德強調，沒有主權的和平不是真正的和平。（記者羅欣貞攝）

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