日治「水礱間」發電重現天日 百年文化遺產超珍貴

文史工作者念吉成在統埔村讓日治「水礱間」發電重現天日。（記者蔡宗憲攝）

2023/03/02 13:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城統埔村昔稱「統領埔」，近年因台劇《斯卡羅》廣為人知，文史工作者念吉成前往研究個著古老村落，意外發現當地有百年歷史的「水礱間」，雖然只剩下零件，但仍考證出許多當年歷史，見證客家先民百年前引水灌溉及發電的高度智慧史實。

統埔村在清末至日治時期與今牡丹鄉原住民族交好，與原住民情感甚篤，當地不少居民都從事閩客原族群貨物交易的生意，當地貿易商機旺盛，當地先民懂得引上游，來自加芝萊、女乃與竹社溪滙流的「車城埤大圳」灌溉，後來當地客籍先民張炎那，腦筋轉的快，也率先在被視為禁地荒埔的恆春半島引進第一座「水礱間」。

張炎那的81歲孫子張增男指出，「水礱間」又叫水龍鼓，祖父張炎那在1915年，恆春半島還沒電力時期（恆春火力發電所1931年興建），就懂得透過貿易，由海口港從日本進口運入今統埔村，利用流經上游的水，轉入統埔今張家祠堂前，以板阻水造成高低落差衝擊之力，帶動有葉片設計的水龍鼓，以皮帶高速轉動發電機發電，供給整個村落之用，觀念相當先進。

念吉成調查，「水礱間」在新竹竹北被重新規劃展示，成為珍貴歷史景點，統埔這個「水礱間」雖然只剩零件，但背後故事相當精采，看的到水力碾米與帶動發電，讓整個村有電外，也成為貿易中心，張家當時也因此拓墾種稻作田自今統埔到四重溪，超過300甲，父伯叔奉命巡田地，都得騎馬代步，對比如今平凡小村落，看的到時代的社會變遷，值得有關單位整體規劃導覽。

文史工作者念吉成（中）在統埔村讓日治「水礱間」發電重現天日。（記者蔡宗憲攝）

張家田地太廣曾需騎馬巡查。（記者蔡宗憲翻攝）

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