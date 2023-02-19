離島首辦登刀梯！ 小琉球陳義和登36階刀梯閱籙陞職

陳義和登上刀梯閱籙陞職，成為小琉球首名道長。（圖由聯營處林威志提供）

2023/02/19 15:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉今天舉辦一場晚開生面的宗教盛會，琉球子弟陳義和是島上首名晉陞為道長的道士，他在籌備近半年後，於昨天在小琉球靈山寺前廣場舉辦「爬刀梯閱籙陞職大典」，宗教盛事引來上千民眾觀禮，由於靈山寺就在小琉球花瓶岩旁，正好是東琉線的航線旁，因此連搭船要進出港的旅客都好奇到後甲板觀看，離島首見的民俗盛事場面非常熱鬧。

登刀梯為道教道士晉陞或奏職時重要的典儀，陳義和昨天依古禮，赤腳登上36階刀梯，並在多位資深道長見證下順利完成晉陞道長大典，現場吸引上千位琉球鄉親觀禮，為他加油打氣。

陳義和的親友說，陳義和最初是在同行親人引進下從事道士的工作，這份職業具有意義，為人祈福解厄，為學習發揮道教文化，並前往龍虎山及武當山學習經驗，已有20年資歷，陳義和去年在因緣際會結織的一位老道長願意傳授自身本領，助陳義和晉陞道長。

由於小琉球以往並未傳出有道士晉陞道長，更遑論要在離島舉辦登刀梯的儀式，堪稱離島破天荒的宗教盛事，事前即引來許多民眾引頸期盼，陳義和也不漏氣，請來台南南鯤鯓代天府吳府千歲，嘉義笨港口港口宮開基三媽蒞臨鑑壇，一切遵循道教古禮。

陳義和所準備的登刀梯儀式法器全部登梯遵循道教傳統，最引人矚目的即是階梯皆為開鋒刀面，並取檳榔樹幹搭製，高度約近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片，須赤腳登梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，取得神人同證。

陳義和在萬眾矚目中開始登刀梯，現場民眾不斷替他加油打氣，在他排除萬難登上刀梯後，噸時響起熱烈掌聲，他再頌詠疏文稟告神尊，隨後後向地面擲筊，擲出聖筊後撒下平安符，此時還要再走下刀梯，並換上象徵道長的袍服，由在場資深道長以及琉球鄉神明與地方鄉親見證下，正式晉升道長，完成這場百年來宗教盛事。

陳義和說，身為離島小琉球子弟，將登刀梯的儀式帶來家鄉舉辦，且在鄉親父老前晉升道長的儀式圓滿成功，讓他倍感榮幸。也希望未來有機會能夠為離島小琉球的鄉親們服務，主持大小事。

陳義和登上刀梯閱籙陞職，成為小琉球首名道長。（圖由聯營處林威志提供）

陳義和登上刀梯閱籙陞職，成為小琉球首名道長。（圖由聯營處林威志提供）

陳義和登上刀梯閱籙陞職，成為小琉球首名道長，場地就在海邊，連搭船都看得到。（圖由聯營處林威志提供）

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