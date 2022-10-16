空間不足消防車停路邊… 佳冬消防分隊終於遷建今動土

屏東縣消防局佳冬消防分隊遷建今天舉行動土典禮。（屏縣府提供）

2022/10/16 16:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬消防分隊現有廳舍空間不足，有時為回車，連消防車都要短暫置放在路邊，整體辦公空間亦已不敷使用，經縣消防局及立委周春米爭取，今年終於能夠為新建廳舍動工，周春米指出，打火業務救災第一更是安全第一，爭取中央補助4900萬元新建，提供更佳辦公空間。

屏東縣政府消防局第三大隊佳冬消防分隊現址座落於文化路三段佳冬鄉立圖書館旁，建築物為1990年建造的老舊建築物，空間狹窄致辦公暨停車空間均不敷使用。為提升整體災防效率，並因應勤務日增必須補足人員名額以及增置設施與設備的實際需要，縣消防局自2018年就已開始辦理整體遷建計畫。

屏東縣政府消防局今天於佳冬鄉昌東段419-3、422-3地號的新址辦理消防分隊廳舍新建工程動土典禮，立委周春米、縣府秘書長邱黃肇崇、消防局長許美雪及代理鄉長賴耀熙、鄉代主席林秋谷等人到場一同動鏟，消防局指出，新廳舍將可全面改善廳舍老舊問題，提供同仁良好值勤環境，並能有效強化整體消防戰力。基地臨接中山路20M計畫道路（屏131鄉道）將提升災害防救效率、確保民眾生命財產安全、增進鄉民福祉提供鄉親更佳的服務。

邱黃肇崇指出，佳冬是全國最有名的養殖生產區，土地廣闊，交通便利擁台17線及台1線行經，產業興盛下觀光客也多，消防分隊扮演非常重要角色，不僅保障在地民眾安全，還要處理交通意外，而消防分隊的能量就要靠好的一個辦公廳舍及足夠的人力，這幾年在局長許美雪的爭取下，縣長潘孟安逐年將分隊辦公廳舍列入改建，周春米委員則是爭取將消防局正式人力因應業務需要予以擴大、增加，感謝局長爭取及委員幫忙，硬體改善及人力增加才能讓消防分隊的功能不斷精進。

周春米指出，工欲善其事，必先利其器，尤其是在打火業務救災第一更要安全第一，對打火弟兄的辦公環境及器具都是念茲在茲，而這座目前已逾30年的建物老舊不符需求，且因幹道匯集如戰備跑道等，擔負業務能量是超乎想像中的大，感謝第三大隊在這個環境中仍是全力作好工作，保障鄉親生命財產安全。

她說，2018年局長許美雪就已設定要遷建，但因牽涉到用地變更，在鄉公所及國產署的協助下，終於順利取得用地並動土，爭取4900萬元的經費全由中央補助，這個工作需要中央、地方一起來推展，因為救災第一、打火兄弟的生命安全及辦公環境都是我們的首要任務，祝福開工典禮圓滿順利，整個工程如期如質完成，若春米未來有這個機會，一定持續把大家顧得更好。

消防局補充，新建廳舍為地上2層的辦公廳舍，基地面積約2513平方公尺，總樓地板面積940.37平方公尺，各樓層配置用途，第一層為為大廳、值班室、辦公室、義消辦公室、交誼會客室、消防器材室、會議室、餐廳廚房；貳樓為分隊長室、備勤室，基地空間可供消防同仁20人，建築經費約4900萬元，工程期限400日曆天，地點緊臨大馬路不會影響市區，到台1線台17線都非常方便，加上外觀融入佳冬古厝紅磚瓦的在地特色，並且守護鄉親安全和完善消防同仁工作環境作是首要任務。

屏東縣消防局佳冬消防分隊遷建今天舉行動土典禮。（屏縣府提供）

屏東縣消防局佳冬消防分隊遷建今天舉行動土典禮。（屏縣府提供）

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