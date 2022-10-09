牽罟文化搭鱻味餐桌 屏東漁村遊程拚疫後觀光

塭豐漁村遊程拚疫後觀光。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/09 20:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情進入尾聲，國境大門即將開放，面對將到來的觀光業熱潮，漁村為主的佳冬塭豐社區，也結合社區特色及漁產，舉辦「牽罟文化、海平面以下的體驗系列活動」，除了體驗早期漁村牽罟捕魚，還找來大廚烹調石斑魚為主菜，搭配在地水產風味餐，希望為當地吸引社區深度旅遊人潮。

塭豐村位於屏東縣佳冬鄉的林邊溪出海口左邊，村民多以捕魚及養殖為生，早期因漁業資源豐富，衍生出多種捕魚方式，然而並非人人都有資金可以造船，因此發展出群體拉網捕魚的「牽罟」捕魚方式，「牽罟」不是隨時可以進行的，它要看水流方向及魚群位置，所以，早期「牽罟」的時間不一定是白天，黃昏或清晨都可能，近年少少有漁民使用，已經成為漁村文化。

為了將這些漁村文化分享給更多民眾，塭豐社區發展協會將十月二十九日在金龍宮前海邊沙灘，辦理牽罟文化活動，讓遊客體驗早期漁村村民捕魚吃魚的生活方式，此外，還有在沙灘等待最佳牽罟時間點時為了溫飽肚子，在沙灘挖出像碗公式的窯且就地取材（檢拾木材），當材火燒到沙子高溫時再放入地瓜鴨蛋等待悶熟；更規劃鐵馬遊庒遇見鱻味餐桌，活動內容有人工養殖的珊瑚巡禮、魚塭好風景，最後於林邊溪左岸欣賞夕陽，傍晚回到塭豐社區活動中心頂樓品嘗極鱻體驗的魚料理風味餐並觀看海平面以下的夜景。

社區規劃鐵馬遊庒遇見鱻味餐桌。（記者蔡宗憲攝）

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