買氣回籠！屏東百貨週年慶開打 業績衝成長10％

屏東太平洋百貨今年化身美人魚海底世界，結合馬戲團歡樂氣氛，一進入館內即感受繽紛熱鬧的週年慶氛圍，推出四波段實用的海底世界卡友禮。（記者羅欣貞攝）

2022/10/06 14:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫後百貨買氣明顯回籠，屏東地區百貨業今年下半年業績較去年成長超過2至3成，週年慶檔期今天（6日）起熱烈展開；屏東太平洋百貨、環球購物中心屏東店等兩大百貨公司，均力拚今年週年慶業績較去年成長10%。

隨著疫情防疫政策逐漸鬆綁，消費者陸續回歸疫情前的生活型態，顧客外出旅遊及休閒社交的需求增加，屏東太平洋百貨下半年業績較去年同期成長近35%，今年歡慶25週年慶，10月20（週四）至11月7日（週一）舉辦為期19天的週年慶檔期，即日起10月19日展開預購，預購同享週年慶滿千送佰優惠贈獎，今年週年慶優惠活動更甚去年，多重加碼最高回饋達21%。

屏東太平洋百貨表示，今年週年慶有信心挑戰全館5億的業績目標，除了化妝品9折起加上特惠組，服飾品牌7折起加滿額贈外，推出天天滿千送佰與首七日加碼活動；化妝品單筆滿3000元送300元、本館滿5000元送500元等。

Global Mall環球購物中心屏東店瞄準後疫情新旅遊商機，首波週年慶檔期「17週年慶．一起趣旅遊」今天（6日）熱鬧展開，規劃四大回饋，包括首度推出「一次消費享線上線下雙回饋，滿3000最高送900」最高回饋30%、首四日高檻加碼祭「滿萬最高送1,800」、行動支付獨家回饋，更力拚買氣，大手筆推總價值超過600萬元的「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即兌好禮，人人有獎，有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券等，並加碼再抽特斯拉Tesla Model 3。

環球購物中心屏東店表示，今年前3季者較去年同期成長20%，預計今年週年慶整檔期業績將較去年成長10%。今年週年慶檔期第一波10月6日至10月19日、第二波10月20日至10月31日。

環球購物中心屏東店，合作日本人氣貼圖「懶得”鳥”你」 ，推出環遊世界主題會員禮。（記者羅欣貞攝）

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