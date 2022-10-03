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    首頁　>　屏東縣

    都不爽！他路邊臨停竟被鐵鍊鎖車 屋主嘆門前反覆受阻心寒求售

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    2022/10/03 18:07

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內現已走向與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情共存，出遊者大增，但旅遊車潮一多，也衍生出不少糾紛，屏東縣東港鎮光復路就傳出有人因不滿遊客將車停在家門口，一怒下竟用鐵鍊鎖車；不過，警方到場認為車輛並未阻擋進出，協調疏處後，雙方當下未發生更大衝突，事後卻傳出遭鎖車的民眾因輪圈受損提告毀損，屋主更不堪家門口長年被人隨意停車無解，有意賣屋盼不再為此事心煩。

    東港警分局東濱派出所日前獲報，指在在東港鎮光復路二段某住家前車輛遭鎖車，員警獲報前往了解係住家門口遭車輛阻塞，屋主何姓民眾竟將住家出口前的停放車輛以鐵鍊上鎖，以告誡車主勿隨意停車，但車主回來後發現無法開離，屋主還出來大小聲。

    警方指出，經到現場了解，居住高雄市的36歲陳女駕駛自小客車至東港旅遊，將車輛停在光復路二段路旁，欲返家時前往該處，卻發現自小客車的右後輪與另1部重機車竟遭鐵鍊鎖住，無法離開的陳女見狀超傻眼，只能無奈報案。

    員警到場後，了解住戶不滿該車停於住家門口造成出入不便，因此將擋住住家出口的車輛鎖住以告誡車主勿隨意停車，但員警發現，該住家門口尚無影響民眾出入情事，並立即告誡何姓民眾不得施以鎖車行為，並即刻將該自小客車解鎖。

    警方指出，員警疏道處理後，雙方並未發生任何事故。現場警方亦向陳女告知如因本案致生車輛損害，可至本所提出毀損告訴，或循民事途徑侵權行為求償，警方強調，鎖車已構成民事侵權行為，如造成車輛損害，能提出毀損的刑事告訴，民眾若認為已遭妨害自由要提告，員警仍會依受理報案相關規定受理，呼籲民眾如遇停車糾紛，建議報警處理，不應私自上鎖，以免造成雙方不必要之誤會及困擾。

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

    民眾至東港出遊將車停在路邊，竟遭屋主以鐵鍊鎖車。（警方提供）

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