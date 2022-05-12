屏縣已逾千師生染疫 校園快篩試劑不足、縣府增補2500劑

快篩試劑需求高。（資料照）

2022/05/12 14:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣昨天（11日）新增142名師生確診，累計確診師生共1011人，共有68校、176班停課中，由於居隔師生回校前需要快篩，近日傳出校園試劑不足；縣府教育處說明，教育部此波配發屏縣7488劑快篩，但推估不夠，因此縣府增備2500劑快篩試劑因應學校需求，統一調度使用。

由於停課班級，在確診者的居家隔離同學在解隔之前，必須快篩陰性才能回到學校復課，國小班級一人確診全班隔離，對快篩試劑的需求尤其高，近日就有學校發現，有班級就快復課，仍然無法領到快篩試劑，憂心沒有辦法發給家長帶回家為孩子快篩。

屏縣府教育處表示，教育部在停課新制前，已配發首波快篩給屏縣各校，目前已經用完，另因應5月8日的停課匡列新制，教育部第二波再配發快篩試劑予各縣府政府，是以國小及幼兒園教職員工生人數的15%配發；國中及高中未設有宿舍之學校以教職員工生人數的10%配發；高級中等以下學校（含特教學校）且設有宿舍學校以教職員工生人數的15%配發，依此比例屏縣分配到7488劑。

教育處表示，但估算7千多劑並不足，屏縣府另預備2500劑的快篩試劑，因應學校需求統一調度使用；快篩試劑在今天（12日）下午2點半起開始全數先行配發給學校。教育部也說明將持續向中央疫情指揮中心爭取，以協助高級中等以下學校因應疫情所需。

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