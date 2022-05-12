為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏縣已逾千師生染疫 校園快篩試劑不足、縣府增補2500劑

    快篩試劑需求高。（資料照）

    快篩試劑需求高。（資料照）

    2022/05/12 14:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣昨天（11日）新增142名師生確診，累計確診師生共1011人，共有68校、176班停課中，由於居隔師生回校前需要快篩，近日傳出校園試劑不足；縣府教育處說明，教育部此波配發屏縣7488劑快篩，但推估不夠，因此縣府增備2500劑快篩試劑因應學校需求，統一調度使用。

    由於停課班級，在確診者的居家隔離同學在解隔之前，必須快篩陰性才能回到學校復課，國小班級一人確診全班隔離，對快篩試劑的需求尤其高，近日就有學校發現，有班級就快復課，仍然無法領到快篩試劑，憂心沒有辦法發給家長帶回家為孩子快篩。

    屏縣府教育處表示，教育部在停課新制前，已配發首波快篩給屏縣各校，目前已經用完，另因應5月8日的停課匡列新制，教育部第二波再配發快篩試劑予各縣府政府，是以國小及幼兒園教職員工生人數的15%配發；國中及高中未設有宿舍之學校以教職員工生人數的10%配發；高級中等以下學校（含特教學校）且設有宿舍學校以教職員工生人數的15%配發，依此比例屏縣分配到7488劑。

    教育處表示，但估算7千多劑並不足，屏縣府另預備2500劑的快篩試劑，因應學校需求統一調度使用；快篩試劑在今天（12日）下午2點半起開始全數先行配發給學校。教育部也說明將持續向中央疫情指揮中心爭取，以協助高級中等以下學校因應疫情所需。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    市府請客、善款買單！拿防疫捐款發放因公染疫補償金 議員批觀感不佳
    2022/05/12 14:20

    市府請客、善款買單！拿防疫捐款發放因公染疫補償金 議員批觀感不佳
    本土+65385、17死雙創單日新高 本土累計超過50萬例
    2022/05/12 14:14

    本土+65385、17死雙創單日新高 本土累計超過50萬例

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    揭染疫「黑數」真實意義！ 專家：只會推高致死率、政府不可能隱匿
    2022/05/12 14:09

    揭染疫「黑數」真實意義！ 專家：只會推高致死率、政府不可能隱匿
    3類人快篩陽即確診政策今上路 竹市18家診所提供視訊診療
    2022/05/12 14:06

    3類人快篩陽即確診政策今上路 竹市18家診所提供視訊診療

    通膨升息的基金解方
    北榮快篩陽性視訊門診當機 院方：13:20修復
    2022/05/12 14:02

    北榮快篩陽性視訊門診當機 院方：13:20修復
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播