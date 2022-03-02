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    實驗意外釀2師燒傷、學生驚嚇 國中校長遭裁罰3萬

    屏縣一所國中寒假傳出實驗意外。（記者羅欣貞攝）

    屏縣一所國中寒假傳出實驗意外。（記者羅欣貞攝）

    2022/03/02 20:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年寒假期間屏縣一所國中發生化學科實驗閃燃意外，造成2名教師燒傷，其中代理教師住院達1個月，目睹學生受到驚嚇，親友向本報投訴稱「收驚3次都沒有好」，操作實驗的科任教師開學仍上課，質疑校方後續處理態度不積極。

    屏縣府教育處說明，今年1月21日寒假課輔，該校溫姓科任教師為八年級學生上自然課，朱姓代理教師因想觀摩而入班觀課，當天上午11點多，溫師及朱師在教室後方操作實驗時，因酒精加入至蒸發皿時，不慎滴出引起閃燃。

    意外造成代理教師3%的3度灼傷，13%的2至3度灼傷，上月24日才出院，並需定期回院復健；溫姓教師事發時手部灼傷，傷勢較輕，出院後在家休養一週。

    教育處表示，學校事發後即成立緊急應變小組，第一時間以協助教師及學生安全為優先，學校近期將召開教師成績考核會，就溫姓教師是否違反操作規定而失職發生意外進行考核。

    校方也說，事發立即輔導學生，目前學生正常上課無異狀，仍會持續關懷輔導。

    勞動部職業安全衛生署事發隔天即至派員到校實施職業災害檢查，近日並依職業安全衛生法第43條第2款規定，處學校代表人校長3萬元罰鍰。

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