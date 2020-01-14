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揭開內太空神秘世界 屏東海生館展出奇特「燈眼魚」

暱稱為「夜光俠」的燈眼魚，首度在館內展出。（記者蔡宗憲攝）

暱稱為「夜光俠」的燈眼魚，首度在館內展出。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-14 08:44:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕從古到今，人們總對深海水域總有著格外好奇的諸多想像，國立海生館今年打造深海特展，讓民眾了解這些深海中發出璀璨光芒的海洋生物，其中暱稱為「夜光俠」的燈眼魚，更首度在館內展出，打開民眾深海世界的無限想像。

首度登場的深海生物「燈眼魚」，目前成為今年冬天海生館的一大「亮點」，棲息深度可達水下300到400公尺的燈眼魚，在眼睛下方彷彿擦著厚厚一層夜光眼影，發出令人目眩神迷的螢光；館方指出，燈眼魚眼睛下方有著共棲性的發光細菌，靠著新陳代謝發出一閃一閃光芒，用於探測、誘食，甚至是迷惑其他生物，彷彿深海中螢火般迷人，令不少遊客驚嘆不已。

除了燈眼魚，海生館新開展的「究境海洋探索科技展覽」，讓民眾了解在海洋探索的演進下，科技如何揭開深海的神秘面紗，包括發現了聚集在海底熱泉旁的生物聚落、依附在鯨骸旁的無限生機，以及為了適應這極端環境而發展出的生物特性，像是眼睛極大化增加受光面積，或是發出不同光芒來暈眩或是逃避獵食者等奇妙的生物多元樣貌。

館方表示，海洋約占了地球表面積70%，但大多數海域仍處於未知，特別是號稱為「內太空」的深海水域，更是另個世界，藏著不可知的神秘生態，過去人們總認為深海水域因為高壓、低溫、無光，沒有生物能夠在這個暗無天日環境生存，透過科技日新月異逐漸解密，館方也希望引領台灣民眾探索這塊神祕領域。

國立海生館今年打造深海特展，讓民眾了解這些深海中發出璀璨光芒的海洋生物。（記者蔡宗憲攝）

國立海生館今年打造深海特展，讓民眾了解這些深海中發出璀璨光芒的海洋生物。（記者蔡宗憲攝）

國立海生館今年打造深海特展，讓民眾了解這些深海中發出璀璨光芒的海洋生物。（記者蔡宗憲攝）

國立海生館今年打造深海特展，讓民眾了解這些深海中發出璀璨光芒的海洋生物。（記者蔡宗憲攝）

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