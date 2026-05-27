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    首頁 > 澎湖縣

    澎湖海釣巧遇兩大海中神獸 鬼蝠魟與豆腐鯊相繼現身

    2026/05/27 14:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    七美西海域，釣客發現鬼蝠魟蹤影。（黃富榮提供）

    七美西海域，釣客發現鬼蝠魟蹤影。（黃富榮提供）

    黃姓釣客昨（26）日在七美西海域海釣，竟一口氣巧遇海中2大神獸，一個是有魔鬼魚之稱的鬼蝠魟，另一個則是有海中溫柔巨人美譽的鯨鯊，據傳兩者在4億年前緣起於同一始祖，能在同一海域看見，真是幸運到極點。

    昨天在北緯23度10分760秒、東經119度15分801秒（七美西海域），正在海釣的釣客黃富榮，先是發現鬼蝠魟（俗稱魔鬼魚），是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼。台灣2018年起禁止捕捉、持有與販賣鬼蝠魟，2020年6月起列入海洋保育類野生動物。

    緊接著鬼蝠魟之後，鯨鯊又現身，以浮游生物為食的鯨鯊，隨著體型成長有能力掠食游泳能力較佳的小魚、甲殼類或頭足類等餌料生物。台灣在2008年之後全面禁捕，並禁止鯨鯊任何產製品的販售行為。2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣海洋保育類物種。

    澎湖去年9月在東海毛司嶼北方海域45公尺深處，因數以千萬計的糠蝦大量繁殖，形成壯觀的「海底盛宴」，也曾吸引鬼蝠魟與豆腐鯊同框，此次在澎湖南海七美再度出現，顯示當地食物源充沛，吸引兩大海洋神獸會合覓食。

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