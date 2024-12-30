澎湖馬公港小驚喜現身 海豚躍出海面嬉戲

澎湖馬公港區，出現海豚跳躍驚喜畫面。（「友好小弟」提供）

2024/12/30 19:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第三漁港（觀音廟）前方海域，今日下午3時許有海豚數隻在港區內跳躍嬉戲，讓目擊民眾相當驚喜。據了解，數日前就有民眾發現馬公港區內有海豚，疑似覓食闖入港區，由於該地是澎湖漁船出入交通要衢，民眾擔心往返船隻會誤傷海豚，呼籲船隻注意。

每年農曆年前後，海豚會乘著海潮、追逐小管等浮游性魚類，在澎湖與嘉義、雲林、台南間的澎湖水道迴游。可能游向屈爪嶼以南、沿著當地人俗稱「竹篙港（路）」的天然水道，經過員貝嶼前進，這條港路外深內淺，而沙港就位於終點。在日治時代，如果員貝漁民遠遠看到了海豚，就通知沙港，大家齊力把魚網接起來出海，用竹篙敲打船緣。因為海豚「沒膽」，會往中間集中，於是就在漁船包圍下慢慢被驅游向沙港所在的淺灘。

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海豚澎湖人稱海豬、海鼠或黑俄，智商可與靈長類相比，因會與漁民爭食魚類，又不全部食用，導致高經濟價值的白金土魠缺頭缺尾，市場價格驟降，因此讓漁民又愛又恨，但自從保育法公告後，海豚屬於保育類動物，讓漁民也相當無奈。

現身馬公港海豚疑似是瓶鼻海豚，外觀特徵是擁有像奶瓶般的長長嘴巴，以魚類為或頭足類為主食。頭頂上方有氣孔，作用像人類的鼻子一樣，呼吸時會有大量水氣噴出，這些水氣並非是海豚體內的水分，而是氣孔周圍的水分，具多眼皮，能像人類一樣眨眼。

馬公港區海豚，外型疑似是瓶鼻海豚。（「友好小弟」提供）

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