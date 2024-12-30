雙湖園水資源回收中心揭牌 成為澎湖第5座環境教育場域

雙湖園水資中心環境教育設施場所，揭牌正式啟用。（記者劉禹慶攝）

2024/12/30 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雙湖園水資源回收中心，獲得環境部教育設施場所認證，成為澎湖第5座環境教育場域，也是澎湖第1座國家級認證「水資源與溼地」類型的環境教育設施場域。今（30）日舉行揭牌儀式，由副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、工務處長林文藻、澎科大及業興環境科技股份有限公司等人代表揭牌。

雙湖園水資源回收中心興建過程，除了取得公共工程金質獎的肯定外，對於雙湖園水資源中心代操作的技術，更是結合遠端遙控與智慧上傳的技術讓操作效率化、省力化，業興環境科技使用的薄膜技術，有效的處理回收廢水。

請繼續往下閱讀...

澎科大接受委託後，最重要是如何將再生水薄膜處理的硬科技轉化成軟性語言的環境教案，定案以「一滴水都不能浪費」為核心價值發展環境教育課程後，設成3項教案：創意水舞在雙湖、菊島雙湖水噹噹、雙湖濾水一級棒，讓民眾與學童透過實際的體驗與互動學習，提升民眾對澎湖水資源稀缺的認知，培養愛水、惜水、護水的態度。

林皆興表示，目前澎湖污水接管率4.5%，進度在全國排名末段班，坦言並不理想，澎湖縣政府擬訂10年計畫，完成澎湖本島污水處理，每日處理萬噸污水，現已有光榮、西衛及雙湖園污水處理廠完工，每日處理2800噸家庭廢水，其中雙湖園水資源處理中心，每日處理680噸廢水。

雙湖園水資中心環境教育設施揭牌，成為澎湖第一座國家級認證水資源與濕地環境教育設施。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法