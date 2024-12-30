國民黨澎湖縣議會黨團 支持立法院版財劃法

國民黨澎湖縣議會黨團發表聲明，支持立法院新版財劃法。（記者劉禹慶攝）

2024/12/30 12:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立法院三讀通過新版財劃法，連日來引發各界爭議，澎湖縣政府認為「重本島輕離島」、「重北輕南」，又未將治理海域列入面積計算，對於澎湖相當不公。但國民黨澎湖縣議會黨團與澎湖縣政府不同調，今（30日）由黨團書記長許國政，在國民黨澎湖縣黨部發表聲明，支持立院新版財劃法版本。

由許國政議員領軍，國民黨籍議員吳政杰、莊光大、許育愷及國民黨澎湖縣黨部副主委鄭宗琳等人，今日聯袂召開記者會，公開支持立法院版的新財劃法，認為有利於澎湖建設，但對於澎湖縣政府提出將治理海域，納入面積計算方式，則支持澎湖縣政府爭取，至於澎湖分配不如金門，也與民進黨立委楊曜同調，認為澎湖缺了金門酒廠金雞母。

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許國政表示，省政府時代，省府60%、地方40%，25年前中央75%、地方25%，民進黨執政換了位子，換了腦袋，國民黨版本中央65%、地方35%新財劃法，政府稅收3兆1500億元，行政院1兆3000億。

以往澎湖分配34億元，新制82億元，增加49億元，加上一般性補助款不能少於前一年補助款（50億元），行政效率會增高 澎湖縣政府認為應加入海域面積，民進黨恐嚇新版財劃法，會排擠天然災害、高中職國立變縣立、國防預算，都不可能發生。至於金門比澎湖分配多 人口比澎湖多，還有金門酒廠 稅收，分配比澎湖多7億，但人均數分配比澎湖少。

新版立院財劃法，澎湖分配增加四十九億元。（記者劉禹慶攝）

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