寒流來襲意外天公作美 澎湖跨海大橋逆風行軍千人齊步走

澎湖大行軍逆風向前行，天公作美順利舉行。（記者劉禹慶攝）

2024/12/28 13:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年入冬以來最強寒流來襲，今（28）日澎湖縣政府舉行「澎湖大行軍．逆風向前行」，卻意外天公作美，出現難得一見的艷陽，澎湖縣長陳光復、秘書長蔡淇賢、副議長藍凱元、議員許國政、魏睿宏、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進、望安鄉代理鄉長洪棟霖等人到場，與參加的上千名民眾同行齊步走。

旅遊處表示，「澎湖大行軍．逆風向前行」特別邀請Instagram擁有100萬人追蹤、超高人氣的知名插畫品牌「柴語錄」主角廢柴與大家同樂行軍，由白沙通梁遊客中心前出發，行軍路線由跨海大橋白沙端步行至西嶼端，全程約2.5公里，完成行軍後搭乘接駁車前往東昌營區進行軍事體驗活動。

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東昌營區活動現場，不僅提供澎湖在地風味美食外，還安排多場精彩表演包括小小兵兒童軍事體驗活動、「柴語錄」見面會及趣味闖關活動，此次活動最大亮點特別設計柴語錄限定紀念品有折疊旅行推車、折疊椅、運動毛巾及行軍臂章，於行軍完畢後至東昌營區可領取，好禮2選1。

另外東昌營區有專為3至12歲兒童設計的「小小兵日記兒童軍事體驗營」，讓兒童們可以身穿可愛的全套迷彩軍服外，還能體驗戰術偽裝、搶救熊熊大兵任務、五十障礙等項目。並在軍事體驗區設置能寫下祝福與願望、埋下時光膠囊的地雷區、九宮格拼圖區、投擲手榴彈沙包區、射擊遊戲與迷彩妝體驗等，讓參加者直接化身野外求生的特戰一員。

小小兵報到，澎湖縣長及副議長致贈慰問金。（記者劉禹慶攝）

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