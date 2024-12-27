好消息！歷經1年多整修 澎湖「望安之星」可望復航

望安之星已下架，近期內進行海上試航。（望安鄉公所提供）

2024/12/27 16:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年2月23日風光下水首航的澎湖望安之星交通船，卻在首航時發現船隻平衡等問題，至今停航1年多，近期海象不佳，望安轄管多個離島，面臨斷航斷炊危機，民眾企盼望安之星復航，望安鄉代理鄉長洪棟霖表示，近期內將進行海上試航。

望安之星是航行馬公至南方四島的新建交通船，由交通部補助辦理，斥資8500萬元打造，去年2月23日完成交船首航。船總噸位為99噸、全船長27.12公尺、最大船速達21節，每航次可乘載旅客99人。

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但望安之星首航就停航至今，除了首航傳出船隻平衡感有問題外，颱風停泊時又傳出多項設施，遭到風災破壞，隨後又發現發動機故障，因此駛入馬公港上架修理，今（27日）由造船廠下架，近期將排定海上試航。

由於連日來海象不佳，望安鄉公所僱用的民間交通船，都是49噸級，望安所轄的離島南方四島、花嶼等，都已斷航多日，面臨斷炊危機，民眾都希望望安之星盡速歸隊，解決離島民眾冬季急迫的交通及民生運輸需求。

造船廠已將望安之星下架，可望近期內復航。（望安鄉公所提供）

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