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澎湖鹹水煙藝術季首部曲「鹹水的火花」 上演震撼火舞秀

澎湖鹹水煙藝術季由鹹水的火花打頭陣，即將成真火舞團上演震撼火舞秀。（記者劉禹慶攝）

澎湖鹹水煙藝術季由鹹水的火花打頭陣，即將成真火舞團上演震撼火舞秀。（記者劉禹慶攝）

2024/10/12 18:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕秋冬季節拚澎湖觀光！澎湖國家風景區管理處新活動「澎湖鹹水煙藝術季」首部曲「鹹水的火花」今（12）日在隘門沙灘隆重登場，主秀由即將成真火舞團上演震撼火舞秀，還邀請氣球達人光光鼠叔及馬公市立幼兒園帶來精彩演出。

澎管處說，即將成真火舞團曾屢次受邀在國外各大藝術季演出，更有「遠征世界，紅回台灣」目標，以創新的編排和驚豔的視覺效果著稱。團隊由一群熱愛舞蹈與火焰藝術的藝術家組成，完美結合舞蹈、雜技、特技表演與火焰的動態美學，創造出充滿震撼力的表演。

即將成真火舞團為澎湖帶來全新的演出，第1幕表演「海濤涌心」，展現澎湖島民與自然的緊密聯繫。第2幕「岩之頂幕」澎湖玄武岩如天然屏障，象徵堅毅不屈的精神。第3幕「鹹水的火花」，火光燃起象徵澎湖魂魄的火焰，連結過去、現在與未來。

「鹹水的火花」由鹹水市集揭開序幕，20個澎湖在地特色美食、手作攤位進駐，遊客觀賞表演，同時品嘗當地美食、選購手作商品。隘門沙灘還有沙灘排球體驗，氣球達人光光鼠叔帶來萬聖氣球魔術氣球秀，馬公市立幼兒園小朋友們 也來表演。

現場還有抽獎活動，獎品數量僅限300份，也有限量100份沙畫體驗，更有市集消費券100元，現場大排長龍。

比基尼女郎在隘門沙灘享受秋冬的太陽。（記者劉禹慶攝）

比基尼女郎在隘門沙灘享受秋冬的太陽。（記者劉禹慶攝）

即將成真的火舞團精彩表演，點燃隘門夜空。（澎管處提供）

即將成真的火舞團精彩表演，點燃隘門夜空。（澎管處提供）

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